https://ria.ru/20241206/velikhov-1987725087.html

Глава СПЧ назвал Велихова фундаментальным человеком

Глава СПЧ назвал Велихова фундаментальным человеком - РИА Новости, 06.12.2024

Глава СПЧ назвал Велихова фундаментальным человеком

Академик РАН Евгений Велихов был "фундаментальным" человеком, отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:40

2024-12-06T14:40

2024-12-06T14:40

россия

ссср

евгений велихов

валерий фадеев

российская академия наук

курчатовский институт

итэр

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик РАН Евгений Велихов был "фундаментальным" человеком, отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. Фадеев рассказал, что профессиональная судьба свела его с Велиховым, когда много лет назад он был секретарем Общественной палаты РФ, а будущего главу СПЧ выбрали в ее первый состав. "Будучи руководителем палаты с момента основания, он задал ей правильную тональность: общественники зачастую бывают суетливыми, а Велихов – человек фундаментальный, знаменитый, глыба. Он делает либо что-то большое, либо не делает вовсе", - приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ. По его словам, Велихов смог придать Общественной палате солидность и масштабность, а работа с ним была в удовольствие. "Скорблю сегодня вместе с родными и близкими Евгения Павловича. Низкий поклон ему за выдающееся служение Родине. Царствие небесное", - добавил глава СПЧ. Велихов был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (с 1973 года), а также инициатором (в 1977 году) и одним из руководителей (с 1992 года) международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. В 1977-1996 годов Велихов занимал должность вице-президента академии наук СССР, затем Российской академии наук, был инициатором создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий). Кроме того, Велихов - участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации, обладатель многих других государственных наград.

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россия, ссср, евгений велихов, валерий фадеев, российская академия наук, курчатовский институт, итэр