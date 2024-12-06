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Глава СПЧ назвал Велихова фундаментальным человеком - РИА Новости, 06.12.2024
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14:40 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987725087.html
Глава СПЧ назвал Велихова фундаментальным человеком
Глава СПЧ назвал Велихова фундаментальным человеком - РИА Новости, 06.12.2024
Глава СПЧ назвал Велихова фундаментальным человеком
Академик РАН Евгений Велихов был "фундаментальным" человеком, отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:40
2024-12-06T14:40
россия
ссср
евгений велихов
валерий фадеев
российская академия наук
курчатовский институт
итэр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик РАН Евгений Велихов был "фундаментальным" человеком, отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. Фадеев рассказал, что профессиональная судьба свела его с Велиховым, когда много лет назад он был секретарем Общественной палаты РФ, а будущего главу СПЧ выбрали в ее первый состав. "Будучи руководителем палаты с момента основания, он задал ей правильную тональность: общественники зачастую бывают суетливыми, а Велихов – человек фундаментальный, знаменитый, глыба. Он делает либо что-то большое, либо не делает вовсе", - приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ. По его словам, Велихов смог придать Общественной палате солидность и масштабность, а работа с ним была в удовольствие. "Скорблю сегодня вместе с родными и близкими Евгения Павловича. Низкий поклон ему за выдающееся служение Родине. Царствие небесное", - добавил глава СПЧ. Велихов был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (с 1973 года), а также инициатором (в 1977 году) и одним из руководителей (с 1992 года) международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. В 1977-1996 годов Велихов занимал должность вице-президента академии наук СССР, затем Российской академии наук, был инициатором создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий). Кроме того, Велихов - участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации, обладатель многих других государственных наград.
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россия, ссср, евгений велихов, валерий фадеев, российская академия наук, курчатовский институт, итэр
Россия, СССР, Евгений Велихов, Валерий Фадеев, Российская академия наук, Курчатовский институт, ИТЭР
Глава СПЧ назвал Велихова фундаментальным человеком

Глава СПЧ Фадеев: академик Велихов был фундаментальным человеком

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЕвгений Велихов
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Евгений Велихов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик РАН Евгений Велихов был "фундаментальным" человеком, отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни.
Фадеев рассказал, что профессиональная судьба свела его с Велиховым, когда много лет назад он был секретарем Общественной палаты РФ, а будущего главу СПЧ выбрали в ее первый состав.
"Будучи руководителем палаты с момента основания, он задал ей правильную тональность: общественники зачастую бывают суетливыми, а Велихов – человек фундаментальный, знаменитый, глыба. Он делает либо что-то большое, либо не делает вовсе", - приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.
По его словам, Велихов смог придать Общественной палате солидность и масштабность, а работа с ним была в удовольствие.
"Скорблю сегодня вместе с родными и близкими Евгения Павловича. Низкий поклон ему за выдающееся служение Родине. Царствие небесное", - добавил глава СПЧ.
Велихов был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (с 1973 года), а также инициатором (в 1977 году) и одним из руководителей (с 1992 года) международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER.
В 1977-1996 годов Велихов занимал должность вице-президента академии наук СССР, затем Российской академии наук, был инициатором создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий).
Кроме того, Велихов - участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации, обладатель многих других государственных наград.
Академик РАН Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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РоссияСССРЕвгений ВелиховВалерий ФадеевРоссийская академия наукКурчатовский институтИТЭР
 
 
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