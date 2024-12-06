https://ria.ru/20241206/velikhov-1987832865.html
"Курчатовский институт" попросит увековечить память Велихова
"Курчатовский институт" попросит увековечить память Велихова - РИА Новости, 06.12.2024
"Курчатовский институт" попросит увековечить память Велихова
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" будет ходатайствовать перед руководством России об увековечении памяти выдающегося ученого... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:37
2024-12-06T22:37
2024-12-06T22:37
россия
евгений велихов
михаил ковальчук
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987683582_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_a373090499eeb44f8430057c808d5a7d.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" будет ходатайствовать перед руководством России об увековечении памяти выдающегося ученого академика Евгения Велихова, заявил президент центра Михаил Ковальчук. Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году. "Будем просить правительство, президентские структуры о том, чтобы память Велихова была увековечена - в ближайшее время", - сказал Ковальчук на брифинге. По закону увековечивать память умершего человека можно спустя несколько лет, но в данном случае речь идет о возможном исключении из этого правила, добавил Ковальчук. По словам Ковальчука, прощание с Велиховым пройдет в понедельник в Доме ученых имени Александрова Курчатовского института.
https://ria.ru/20241206/velihov-1987829500.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987683582_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_568366b967143bcc919c8cf8efe54252.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений велихов, михаил ковальчук, курчатовский институт
Россия, Евгений Велихов, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
"Курчатовский институт" попросит увековечить память Велихова
Курчатовский институт намерен просить правительство увековечить память Велихова
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" будет ходатайствовать перед руководством России об увековечении памяти выдающегося ученого академика Евгения Велихова, заявил президент центра Михаил Ковальчук.
Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт
" Евгений Велихов
скончался в четверг на 90-м году.
«
"Будем просить правительство, президентские структуры о том, чтобы память Велихова была увековечена - в ближайшее время", - сказал Ковальчук
на брифинге.
По закону увековечивать память умершего человека можно спустя несколько лет, но в данном случае речь идет о возможном исключении из этого правила, добавил Ковальчук.
По словам Ковальчука, прощание с Велиховым пройдет в понедельник в Доме ученых имени Александрова Курчатовского института.