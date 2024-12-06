https://ria.ru/20241206/velikhov-1987832865.html

"Курчатовский институт" попросит увековечить память Велихова

"Курчатовский институт" попросит увековечить память Велихова - РИА Новости, 06.12.2024

"Курчатовский институт" попросит увековечить память Велихова

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" будет ходатайствовать перед руководством России об увековечении памяти выдающегося ученого... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T22:37

2024-12-06T22:37

2024-12-06T22:37

россия

евгений велихов

михаил ковальчук

курчатовский институт

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" будет ходатайствовать перед руководством России об увековечении памяти выдающегося ученого академика Евгения Велихова, заявил президент центра Михаил Ковальчук. Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году. "Будем просить правительство, президентские структуры о том, чтобы память Велихова была увековечена - в ближайшее время", - сказал Ковальчук на брифинге. По закону увековечивать память умершего человека можно спустя несколько лет, но в данном случае речь идет о возможном исключении из этого правила, добавил Ковальчук. По словам Ковальчука, прощание с Велиховым пройдет в понедельник в Доме ученых имени Александрова Курчатовского института.

https://ria.ru/20241206/velihov-1987829500.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евгений велихов, михаил ковальчук, курчатовский институт