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Прощание с Велиховым пройдет в Курчатовском институте - РИА Новости, 06.12.2024
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17:35 06.12.2024 (обновлено: 17:43 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987782047.html
Прощание с Велиховым пройдет в Курчатовском институте
Прощание с Велиховым пройдет в Курчатовском институте - РИА Новости, 06.12.2024
Прощание с Велиховым пройдет в Курчатовском институте
Прощание с выдающимся ученым академиком Евгением Велиховым пройдет в понедельник в Курчатовском институте, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:35
2024-12-06T17:43
курчатовский институт
евгений велихов
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прощание с выдающимся ученым академиком Евгением Велиховым пройдет в понедельник в Курчатовском институте, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости информированный источник."Прощание с Евгением Павловичем состоится в Курчатовском институте. Похоронят его на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году.
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987727138.html
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курчатовский институт, евгений велихов, общество
Курчатовский институт, Евгений Велихов, Общество
Прощание с Велиховым пройдет в Курчатовском институте

Церемония прощания с Велиховым пройдет в понедельник в Курчатовском институте

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАкадемик РАН Евгений Велихов
Академик РАН Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Академик РАН Евгений Велихов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прощание с выдающимся ученым академиком Евгением Велиховым пройдет в понедельник в Курчатовском институте, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Прощание с Евгением Павловичем состоится в Курчатовском институте. Похоронят его на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.
Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году.
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Курчатовский институтЕвгений ВелиховОбщество
 
 
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