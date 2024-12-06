https://ria.ru/20241206/velikhov-1987782047.html
Прощание с Велиховым пройдет в Курчатовском институте
Прощание с Велиховым пройдет в Курчатовском институте - РИА Новости, 06.12.2024
Прощание с Велиховым пройдет в Курчатовском институте
Прощание с выдающимся ученым академиком Евгением Велиховым пройдет в понедельник в Курчатовском институте, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:35
2024-12-06T17:35
2024-12-06T17:43
курчатовский институт
евгений велихов
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прощание с выдающимся ученым академиком Евгением Велиховым пройдет в понедельник в Курчатовском институте, его похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости информированный источник."Прощание с Евгением Павловичем состоится в Курчатовском институте. Похоронят его на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году.
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987727138.html
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курчатовский институт, евгений велихов, общество
Курчатовский институт, Евгений Велихов, Общество
Прощание с Велиховым пройдет в Курчатовском институте
Церемония прощания с Велиховым пройдет в понедельник в Курчатовском институте