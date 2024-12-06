Велихов сделал все, чтобы сохранить Курчатовский институт, заявил Ковальчук
Ковальчук: Велихов сохранил "Курчатник" и сделал новой формой управления наукой
Евгений Велихов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов, возглавляя Курчатовский институт, сделал все, чтобы после распада СССР спасти этот уникальный исследовательский центр в тяжелые для страны годы, а затем создать на его основе новую форму управления наукой и развивать передовые проекты, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Выдающийся ученый, почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни.
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"Евгений Павлович Велихов, став президентом Российского научного центра "Курчатовский институт" в крайне тяжелом для страны 1991 году, сделал все возможное, чтобы сохранить то, что еще можно было сохранить. Пятнадцать перестроечных лет не прошли даром и для такого гиганта советской науки, как "Курчатник", - написал Ковальчук. Его слова приведены на сайте Курчатовского института.
"В 2005 году Евгений Павлович Велихов предложил мне стать директором Российского научного центра "Курчатовский институт". Это еще раз подтвердило его репутацию человека, способного к нетривиальным ходам. Будучи глубоко интуитивным и широко мылящим человеком, он смотрел в будущее и понимал, что для Курчатовского института в его развитии наступает новый этап, нужна абсолютно новая идея, которая усилит и поможет развить уже существующие направления", - добавил Ковальчук.
В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.