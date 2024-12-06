https://ria.ru/20241206/velihov-1987829001.html

Велихов сделал все, чтобы сохранить Курчатовский институт, заявил Ковальчук

Велихов сделал все, чтобы сохранить Курчатовский институт, заявил Ковальчук - РИА Новости, 06.12.2024

Велихов сделал все, чтобы сохранить Курчатовский институт, заявил Ковальчук

Академик Евгений Велихов, возглавляя Курчатовский институт, сделал все, чтобы после распада СССР спасти этот уникальный исследовательский центр в тяжелые для... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:40

2024-12-06T18:40

2024-12-06T21:42

ссср

россия

евгений велихов

михаил ковальчук

курчатовский институт

итэр

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов, возглавляя Курчатовский институт, сделал все, чтобы после распада СССР спасти этот уникальный исследовательский центр в тяжелые для страны годы, а затем создать на его основе новую форму управления наукой и развивать передовые проекты, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Выдающийся ученый, почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Евгений Павлович Велихов, став президентом Российского научного центра "Курчатовский институт" в крайне тяжелом для страны 1991 году, сделал все возможное, чтобы сохранить то, что еще можно было сохранить. Пятнадцать перестроечных лет не прошли даром и для такого гиганта советской науки, как "Курчатник", - написал Ковальчук. Его слова приведены на сайте Курчатовского института. Ковальчук отметил, что сам Велихов продолжал генерировать новые идеи и проекты по развитию интернета в России, Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, международного движения "Достижения молодых" и другие. "В 2005 году Евгений Павлович Велихов предложил мне стать директором Российского научного центра "Курчатовский институт". Это еще раз подтвердило его репутацию человека, способного к нетривиальным ходам. Будучи глубоко интуитивным и широко мылящим человеком, он смотрел в будущее и понимал, что для Курчатовского института в его развитии наступает новый этап, нужна абсолютно новая идея, которая усилит и поможет развить уже существующие направления", - добавил Ковальчук. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.

https://ria.ru/20241206/velikhov-1987639143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ссср, россия, евгений велихов, михаил ковальчук, курчатовский институт, итэр