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Велихов сделал все, чтобы сохранить Курчатовский институт, заявил Ковальчук - РИА Новости, 06.12.2024
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18:40 06.12.2024 (обновлено: 21:42 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/velihov-1987829001.html
Велихов сделал все, чтобы сохранить Курчатовский институт, заявил Ковальчук
Велихов сделал все, чтобы сохранить Курчатовский институт, заявил Ковальчук - РИА Новости, 06.12.2024
Велихов сделал все, чтобы сохранить Курчатовский институт, заявил Ковальчук
Академик Евгений Велихов, возглавляя Курчатовский институт, сделал все, чтобы после распада СССР спасти этот уникальный исследовательский центр в тяжелые для... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:40
2024-12-06T21:42
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евгений велихов
михаил ковальчук
курчатовский институт
итэр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов, возглавляя Курчатовский институт, сделал все, чтобы после распада СССР спасти этот уникальный исследовательский центр в тяжелые для страны годы, а затем создать на его основе новую форму управления наукой и развивать передовые проекты, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Выдающийся ученый, почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Евгений Павлович Велихов, став президентом Российского научного центра "Курчатовский институт" в крайне тяжелом для страны 1991 году, сделал все возможное, чтобы сохранить то, что еще можно было сохранить. Пятнадцать перестроечных лет не прошли даром и для такого гиганта советской науки, как "Курчатник", - написал Ковальчук. Его слова приведены на сайте Курчатовского института. Ковальчук отметил, что сам Велихов продолжал генерировать новые идеи и проекты по развитию интернета в России, Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, международного движения "Достижения молодых" и другие. "В 2005 году Евгений Павлович Велихов предложил мне стать директором Российского научного центра "Курчатовский институт". Это еще раз подтвердило его репутацию человека, способного к нетривиальным ходам. Будучи глубоко интуитивным и широко мылящим человеком, он смотрел в будущее и понимал, что для Курчатовского института в его развитии наступает новый этап, нужна абсолютно новая идея, которая усилит и поможет развить уже существующие направления", - добавил Ковальчук. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987639143.html
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987724586.html
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ссср, россия, евгений велихов, михаил ковальчук, курчатовский институт, итэр
СССР, Россия, Евгений Велихов, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, ИТЭР
Велихов сделал все, чтобы сохранить Курчатовский институт, заявил Ковальчук

Ковальчук: Велихов сохранил "Курчатник" и сделал новой формой управления наукой

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЕвгений Велихов
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов, возглавляя Курчатовский институт, сделал все, чтобы после распада СССР спасти этот уникальный исследовательский центр в тяжелые для страны годы, а затем создать на его основе новую форму управления наукой и развивать передовые проекты, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Выдающийся ученый, почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни.
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Курчатовском институте прокомментировали смерть Велихова
Вчера, 03:40
«
"Евгений Павлович Велихов, став президентом Российского научного центра "Курчатовский институт" в крайне тяжелом для страны 1991 году, сделал все возможное, чтобы сохранить то, что еще можно было сохранить. Пятнадцать перестроечных лет не прошли даром и для такого гиганта советской науки, как "Курчатник", - написал Ковальчук. Его слова приведены на сайте Курчатовского института.
Ковальчук отметил, что сам Велихов продолжал генерировать новые идеи и проекты по развитию интернета в России, Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, международного движения "Достижения молодых" и другие.
"В 2005 году Евгений Павлович Велихов предложил мне стать директором Российского научного центра "Курчатовский институт". Это еще раз подтвердило его репутацию человека, способного к нетривиальным ходам. Будучи глубоко интуитивным и широко мылящим человеком, он смотрел в будущее и понимал, что для Курчатовского института в его развитии наступает новый этап, нужна абсолютно новая идея, которая усилит и поможет развить уже существующие направления", - добавил Ковальчук.
В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Ковальчук принес соболезнования в связи со смертью Велихова
Вчера, 14:38
 
СССРРоссияЕвгений ВелиховМихаил КовальчукКурчатовский институтИТЭР
 
 
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