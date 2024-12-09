Рейтинг@Mail.ru
Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/velikhov-1988186343.html
Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище
Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 09.12.2024
Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище
Похороны выдающегося ученого и организатора науки академика Евгения Велихова прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:19
2024-12-09T15:19
общество
ссср
россия
москва
евгений велихов
курчатовский институт
чернобыльская аэс
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988119744_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_3db530da7ae65e31615781882d03d2c2.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Похороны выдающегося ученого и организатора науки академика Евгения Велихова прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Павлович Велихов скончался 5 декабря на 90-м году жизни. Прощание с ним прошло в переполненном актовом зале Дома ученых имени А.П. Александрова Курчатовского института. На Новодевичьем кладбище гроб опустили в могилу под государственный гимн России, исполненный военным оркестром, и залпы траурного салюта из карабинов почетного караула. Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности теоретическая физика. Область научных интересов Велихова - физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. С 1973 года — научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ИТЭР (1977). В 2010-2012 годах - председатель Совета ИТЭР. С 1961 года Велихов работал в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), был директором и президентом центра. Занимал должность почетного президента Курчатовского института. Был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 1977 по 1996 годы – вице-президент Академии наук СССР и РАН. Инициатор создания и бессменный академик-секретарь Отделения информатики и вычислительной техники в АН СССР (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН). Академик Велихов – Герой Труда РФ (2020), Герой Социалистического Труда (1985), лауреат Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда американского физического общества, премии "Глобальная энергия" (2006) и других. Велихов был удостоен многих орденов СССР и России: трех орденов Ленина (1971, 1981, 1985), ордена Трудового Красного Знамени (1975), ордена Мужества (1999, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987715424.html
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987832865.html
ссср
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988119744_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2f0ce4c8f9d624e1709a9b72dfbd013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ссср, россия, москва, евгений велихов, курчатовский институт, чернобыльская аэс, российская академия наук, итэр
Общество, СССР, Россия, Москва, Евгений Велихов, Курчатовский институт, Чернобыльская АЭС, Российская академия наук, ИТЭР
Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище

Выдающегося ученого академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с физиком, академиком РАН Евгением Велиховым
Церемония прощания с физиком, академиком РАН Евгением Велиховым - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с физиком, академиком РАН Евгением Велиховым
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Похороны выдающегося ученого и организатора науки академика Евгения Велихова прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Павлович Велихов скончался 5 декабря на 90-м году жизни. Прощание с ним прошло в переполненном актовом зале Дома ученых имени А.П. Александрова Курчатовского института.
Академик РАН Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин принес соболезнования в связи со смертью академика Велихова
6 декабря, 14:02
На Новодевичьем кладбище гроб опустили в могилу под государственный гимн России, исполненный военным оркестром, и залпы траурного салюта из карабинов почетного караула.
Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности теоретическая физика. Область научных интересов Велихова - физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. С 1973 года — научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ИТЭР (1977). В 2010-2012 годах - председатель Совета ИТЭР.
С 1961 года Велихов работал в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), был директором и президентом центра. Занимал должность почетного президента Курчатовского института.
Был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
С 1977 по 1996 годы – вице-президент Академии наук СССР и РАН. Инициатор создания и бессменный академик-секретарь Отделения информатики и вычислительной техники в АН СССР (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН).
Академик Велихов – Герой Труда РФ (2020), Герой Социалистического Труда (1985), лауреат Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда американского физического общества, премии "Глобальная энергия" (2006) и других.
Велихов был удостоен многих орденов СССР и России: трех орденов Ленина (1971, 1981, 1985), ордена Трудового Красного Знамени (1975), ордена Мужества (1999, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Курчатовский институт" попросит увековечить память Велихова
6 декабря, 22:37
 
ОбществоСССРРоссияМоскваЕвгений ВелиховКурчатовский институтЧернобыльская АЭСРоссийская академия наукИТЭР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала