https://ria.ru/20241209/velikhov-1988186343.html
Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище
Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 09.12.2024
Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище
Похороны выдающегося ученого и организатора науки академика Евгения Велихова прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:19
2024-12-09T15:19
2024-12-09T15:19
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Похороны выдающегося ученого и организатора науки академика Евгения Велихова прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Павлович Велихов скончался 5 декабря на 90-м году жизни. Прощание с ним прошло в переполненном актовом зале Дома ученых имени А.П. Александрова Курчатовского института. На Новодевичьем кладбище гроб опустили в могилу под государственный гимн России, исполненный военным оркестром, и залпы траурного салюта из карабинов почетного караула. Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности теоретическая физика. Область научных интересов Велихова - физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. С 1973 года — научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ИТЭР (1977). В 2010-2012 годах - председатель Совета ИТЭР. С 1961 года Велихов работал в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), был директором и президентом центра. Занимал должность почетного президента Курчатовского института. Был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 1977 по 1996 годы – вице-президент Академии наук СССР и РАН. Инициатор создания и бессменный академик-секретарь Отделения информатики и вычислительной техники в АН СССР (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН). Академик Велихов – Герой Труда РФ (2020), Герой Социалистического Труда (1985), лауреат Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда американского физического общества, премии "Глобальная энергия" (2006) и других. Велихов был удостоен многих орденов СССР и России: трех орденов Ленина (1971, 1981, 1985), ордена Трудового Красного Знамени (1975), ордена Мужества (1999, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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общество, ссср, россия, москва, евгений велихов, курчатовский институт, чернобыльская аэс, российская академия наук, итэр
Общество, СССР, Россия, Москва, Евгений Велихов, Курчатовский институт, Чернобыльская АЭС, Российская академия наук, ИТЭР
Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище
Выдающегося ученого академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Похороны выдающегося ученого и организатора науки академика Евгения Велихова прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт
" Евгений Павлович Велихов
скончался 5 декабря на 90-м году жизни. Прощание с ним прошло в переполненном актовом зале Дома ученых имени А.П. Александрова Курчатовского института.
На Новодевичьем кладбище гроб опустили в могилу под государственный гимн России
, исполненный военным оркестром, и залпы траурного салюта из карабинов почетного караула.
Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве
. В 1958 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности теоретическая физика. Область научных интересов Велихова - физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. С 1973 года — научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР
. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии И
ТЭР (1977). В 2010-2012 годах - председатель Совета ИТЭР.
С 1961 года Велихов работал в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), был директором и президентом центра. Занимал должность почетного президента Курчатовского института.
Был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
.
С 1977 по 1996 годы – вице-президент Академии наук СССР и РАН
. Инициатор создания и бессменный академик-секретарь Отделения информатики и вычислительной техники в АН СССР (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН).
Академик Велихов – Герой Труда РФ (2020), Герой Социалистического Труда (1985), лауреат Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда американского физического общества, премии "Глобальная энергия" (2006) и других.
Велихов был удостоен многих орденов СССР и России: трех орденов Ленина (1971, 1981, 1985), ордена Трудового Красного Знамени (1975), ордена Мужества (1999, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".