https://ria.ru/20241209/velikhov-1988186343.html

Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище

Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 09.12.2024

Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище

Похороны выдающегося ученого и организатора науки академика Евгения Велихова прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:19

2024-12-09T15:19

2024-12-09T15:19

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евгений велихов

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Похороны выдающегося ученого и организатора науки академика Евгения Велихова прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Павлович Велихов скончался 5 декабря на 90-м году жизни. Прощание с ним прошло в переполненном актовом зале Дома ученых имени А.П. Александрова Курчатовского института. На Новодевичьем кладбище гроб опустили в могилу под государственный гимн России, исполненный военным оркестром, и залпы траурного салюта из карабинов почетного караула. Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности теоретическая физика. Область научных интересов Велихова - физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. С 1973 года — научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ИТЭР (1977). В 2010-2012 годах - председатель Совета ИТЭР. С 1961 года Велихов работал в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), был директором и президентом центра. Занимал должность почетного президента Курчатовского института. Был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 1977 по 1996 годы – вице-президент Академии наук СССР и РАН. Инициатор создания и бессменный академик-секретарь Отделения информатики и вычислительной техники в АН СССР (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН). Академик Велихов – Герой Труда РФ (2020), Герой Социалистического Труда (1985), лауреат Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда американского физического общества, премии "Глобальная энергия" (2006) и других. Велихов был удостоен многих орденов СССР и России: трех орденов Ленина (1971, 1981, 1985), ордена Трудового Красного Знамени (1975), ордена Мужества (1999, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20241206/velikhov-1987715424.html

https://ria.ru/20241206/velikhov-1987832865.html

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общество, ссср, россия, москва, евгений велихов, курчатовский институт, чернобыльская аэс, российская академия наук, итэр