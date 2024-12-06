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Велихов воспитал несколько поколений талантливых ученых, заявил Красников
Велихов воспитал несколько поколений талантливых ученых, заявил Красников - РИА Новости, 06.12.2024
Велихов воспитал несколько поколений талантливых ученых, заявил Красников
Скончавшийся накануне академик Евгений Велихов добился в науке прорывных результатов, он создал свою научную школу и воспитал несколько поколений талантливых... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:40
2024-12-06T11:40
2024-12-06T12:05
наука
ссср
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евгений велихов
геннадий красников
александр прохоров
российская академия наук
курчатовский институт
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Скончавшийся накануне академик Евгений Велихов добился в науке прорывных результатов, он создал свою научную школу и воспитал несколько поколений талантливых учёных, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников. "Ученик лауреата Нобелевской премии академика Александра Прохорова – Евгений Павлович Велихов принадлежал к той яркой плеяде отечественных физиков, которыми по праву гордится вся страна. Он достойно продолжил её традиции, создал свою научную школу, воспитал несколько поколений талантливых учёных", - сказал Красников. По его словам, академик Велихов посвятил себя науке и добился в ней прорывных, выдающихся результатов. Его труды в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза обеспечили России прочный задел и способствовали дальнейшему развитию целого ряда научных направлений, подчеркнул глава РАН. "И конечно, академик Велихов внёс значимый личный вклад в организацию научных исследований в нашей стране – как руководитель Курчатовского института, вице-президент академии наук. Как неравнодушный, искренний, полный масштабных замыслов и идей человек", - добавил Красников. Он также выразил искренние соболезнования родным и близким Велихова. Почетный президент Курчатовского института академик Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. Велихов был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (с 1973 года). Инициатор (в 1977 году) и одним из руководителей (с 1992 года) международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. В 1977-1996 годов Велихов занимал должность вице-президента академии наук СССР, затем Российской академии наук, был инициатором создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий). Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации, обладатель многих других государственных наград.
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ссср, россия, евгений велихов, геннадий красников, александр прохоров, российская академия наук, курчатовский институт, итэр
Наука, СССР, Россия, Евгений Велихов, Геннадий Красников, Александр Прохоров, Российская академия наук, Курчатовский институт, ИТЭР
Велихов воспитал несколько поколений талантливых ученых, заявил Красников
Красников заявил, что академик Велихов добился прорывных результатов в науке
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Скончавшийся накануне академик Евгений Велихов добился в науке прорывных результатов, он создал свою научную школу и воспитал несколько поколений талантливых учёных, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.
"Ученик лауреата Нобелевской премии академика Александра Прохорова
– Евгений Павлович Велихов
принадлежал к той яркой плеяде отечественных физиков, которыми по праву гордится вся страна. Он достойно продолжил её традиции, создал свою научную школу, воспитал несколько поколений талантливых учёных", - сказал Красников
.
По его словам, академик Велихов посвятил себя науке и добился в ней прорывных, выдающихся результатов. Его труды в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза обеспечили России
прочный задел и способствовали дальнейшему развитию целого ряда научных направлений, подчеркнул глава РАН
.
"И конечно, академик Велихов внёс значимый личный вклад в организацию научных исследований в нашей стране – как руководитель Курчатовского института
, вице-президент академии наук. Как неравнодушный, искренний, полный масштабных замыслов и идей человек", - добавил Красников.
Он также выразил искренние соболезнования родным и близким Велихова.
Почетный президент Курчатовского института академик Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни.
Велихов был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР
(с 1973 года). Инициатор (в 1977 году) и одним из руководителей (с 1992 года) международного проекта по освоению термоядерной энерги
и ITER.
В 1977-1996 годов Велихов занимал должность вице-президента академии наук СССР, затем Российской академии наук, был инициатором создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий).
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации, обладатель многих других государственных наград.