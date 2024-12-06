https://ria.ru/20241206/velikhov-1987682895.html

Велихов воспитал несколько поколений талантливых ученых, заявил Красников

Велихов воспитал несколько поколений талантливых ученых, заявил Красников - РИА Новости, 06.12.2024

Велихов воспитал несколько поколений талантливых ученых, заявил Красников

Скончавшийся накануне академик Евгений Велихов добился в науке прорывных результатов, он создал свою научную школу и воспитал несколько поколений талантливых... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:40

2024-12-06T11:40

2024-12-06T12:05

наука

ссср

россия

евгений велихов

геннадий красников

александр прохоров

российская академия наук

курчатовский институт

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Скончавшийся накануне академик Евгений Велихов добился в науке прорывных результатов, он создал свою научную школу и воспитал несколько поколений талантливых учёных, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников. "Ученик лауреата Нобелевской премии академика Александра Прохорова – Евгений Павлович Велихов принадлежал к той яркой плеяде отечественных физиков, которыми по праву гордится вся страна. Он достойно продолжил её традиции, создал свою научную школу, воспитал несколько поколений талантливых учёных", - сказал Красников. По его словам, академик Велихов посвятил себя науке и добился в ней прорывных, выдающихся результатов. Его труды в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза обеспечили России прочный задел и способствовали дальнейшему развитию целого ряда научных направлений, подчеркнул глава РАН. "И конечно, академик Велихов внёс значимый личный вклад в организацию научных исследований в нашей стране – как руководитель Курчатовского института, вице-президент академии наук. Как неравнодушный, искренний, полный масштабных замыслов и идей человек", - добавил Красников. Он также выразил искренние соболезнования родным и близким Велихова. Почетный президент Курчатовского института академик Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. Велихов был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (с 1973 года). Инициатор (в 1977 году) и одним из руководителей (с 1992 года) международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. В 1977-1996 годов Велихов занимал должность вице-президента академии наук СССР, затем Российской академии наук, был инициатором создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий). Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации, обладатель многих других государственных наград.

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ссср, россия, евгений велихов, геннадий красников, александр прохоров, российская академия наук, курчатовский институт, итэр