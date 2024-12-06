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Анохин и Черниговская отметили вклад академика Велихова в науку
Анохин и Черниговская отметили вклад академика Велихова в науку - РИА Новости, 06.12.2024
Анохин и Черниговская отметили вклад академика Велихова в науку
Академик Евгений Велихов был яркой и смелой личностью, отважно заглядывал в новые интеллектуальные миры и сделал многое для изучения проблем сознания и развития РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:17
2024-12-06T12:17
2024-12-06T13:00
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евгений велихов
татьяна черниговская
курчатовский институт
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Ольга Липич. Академик Евгений Велихов был яркой и смелой личностью, отважно заглядывал в новые интеллектуальные миры и сделал многое для изучения проблем сознания и развития когнитивной науки, отметили академик РАН Константин Анохин и академик РАО Татьяна Черниговская, выражая соболезнования в связи с кончиной Велихова. Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Уходит эпоха... Евгений Павлович Велихов – выдающийся ученый, не только первый среди равных в своем профессиональном пространстве – физике, но и яркая, смелая личность, отважно заглядывавшая в совершенно новые интеллектуальные миры", - говорится в тексте соболезнований Анохина и Черниговской. Текст имеется в распоряжении РИА Новости. В нем отмечено, что под руководством Велихова "был образован совет по проблемам сознания при президиуме АН СССР, куда входили крупнейшие ученые и философы, собиравшиеся в организуемых им школах по сознанию и обсуждавших сложнейшие вопросы человеческой природы". "Он был одним из тех, кто начинал и поддерживал зарождавшуюся в нашей стране когнитивную науку, в том числе на базе Курчатовского института. Светлая память!" - заключили академики Анохин и Черниговская.
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ссср, евгений велихов, татьяна черниговская , курчатовский институт, наука
СССР, Евгений Велихов, Татьяна Черниговская , Курчатовский институт, Наука, Наука
Анохин и Черниговская отметили вклад академика Велихова в науку
Анохин и Черниговская: академик Велихов заглядывал в новые интеллектуальные миры