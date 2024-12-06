https://ria.ru/20241206/velikhov-1987724586.html
Ковальчук принес соболезнования в связи со смертью Велихова
Ковальчук принес соболезнования в связи со смертью Велихова - РИА Новости, 06.12.2024
Ковальчук принес соболезнования в связи со смертью Велихова
Академик Евгений Велихов всегда был неотъемлемой частью жизни Курчатовского института и Академии наук, его кончина стала невосполнимой потерей, заявил президент РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:38
2024-12-06T14:38
2024-12-06T14:38
евгений велихов
михаил ковальчук
курчатовский институт
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов всегда был неотъемлемой частью жизни Курчатовского института и Академии наук, его кончина стала невосполнимой потерей, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Выдающийся ученый, почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Мы понесли тяжелую потерю. Ушел из жизни наш выдающийся современник – Евгений Павлович Велихов", - написал Ковальчук. Его слова приведены на сайте Курчатовского института. По его словам, есть очень немногие люди, "чья жизнь, деятельность - можно сказать, цивилизационного масштаба". Они всегда имеют цель "дальше жизни" одного поколения, нацеленную в будущее, добавил Ковальчук. "И Евгений Павлович, несомненно, был одним из них. Евгений Павлович Велихов всегда был неотъемлемой частью жизни Курчатовского института и нашей Академии наук. Его уход – невосполнимая потеря для его близких, его учеников – всех нас, кому посчастливилось работать и общаться с этим выдающимся человеком", - отметил Ковальчук.
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987715424.html
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евгений велихов, михаил ковальчук, курчатовский институт
Евгений Велихов, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Ковальчук принес соболезнования в связи со смертью Велихова
Ковальчук: Велихов всегда был неотъемлемой частью жизни Курчатовского института
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов всегда был неотъемлемой частью жизни Курчатовского института и Академии наук, его кончина стала невосполнимой потерей, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Выдающийся ученый, почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов
скончался в четверг на 90-м году жизни.
"Мы понесли тяжелую потерю. Ушел из жизни наш выдающийся современник – Евгений Павлович Велихов", - написал Ковальчук
. Его слова приведены на сайте Курчатовского института.
По его словам, есть очень немногие люди, "чья жизнь, деятельность - можно сказать, цивилизационного масштаба". Они всегда имеют цель "дальше жизни" одного поколения, нацеленную в будущее, добавил Ковальчук.
"И Евгений Павлович, несомненно, был одним из них. Евгений Павлович Велихов всегда был неотъемлемой частью жизни Курчатовского института и нашей Академии наук. Его уход – невосполнимая потеря для его близких, его учеников – всех нас, кому посчастливилось работать и общаться с этим выдающимся человеком", - отметил Ковальчук.