https://ria.ru/20241206/velikhov-1987724586.html

Ковальчук принес соболезнования в связи со смертью Велихова

Ковальчук принес соболезнования в связи со смертью Велихова - РИА Новости, 06.12.2024

Ковальчук принес соболезнования в связи со смертью Велихова

Академик Евгений Велихов всегда был неотъемлемой частью жизни Курчатовского института и Академии наук, его кончина стала невосполнимой потерей, заявил президент РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:38

2024-12-06T14:38

2024-12-06T14:38

евгений велихов

михаил ковальчук

курчатовский институт

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов всегда был неотъемлемой частью жизни Курчатовского института и Академии наук, его кончина стала невосполнимой потерей, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Выдающийся ученый, почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Мы понесли тяжелую потерю. Ушел из жизни наш выдающийся современник – Евгений Павлович Велихов", - написал Ковальчук. Его слова приведены на сайте Курчатовского института. По его словам, есть очень немногие люди, "чья жизнь, деятельность - можно сказать, цивилизационного масштаба". Они всегда имеют цель "дальше жизни" одного поколения, нацеленную в будущее, добавил Ковальчук. "И Евгений Павлович, несомненно, был одним из них. Евгений Павлович Велихов всегда был неотъемлемой частью жизни Курчатовского института и нашей Академии наук. Его уход – невосполнимая потеря для его близких, его учеников – всех нас, кому посчастливилось работать и общаться с этим выдающимся человеком", - отметил Ковальчук.

https://ria.ru/20241206/velikhov-1987715424.html

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евгений велихов, михаил ковальчук, курчатовский институт