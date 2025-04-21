Средства на гранты памяти Евгения Велихова будут выделять ежегодно
Путин поручил ежегодно выделять средства на гранты памяти Велихова для ученых
Рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину с 2025 года предусмотреть ежегодное выделение средств на гранты памяти Евгения Велихова для ученых, размер одного будет составлять от 250 миллионов до 500 миллионов рублей.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом обеспечить проведение ежегодного конкурсного отбора проектов на предоставление грантов памяти выдающегося русского ученого Е.П. Велихова, предусмотрев ежегодное выделение (начиная с 2025 года) из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований из расчета, что гранты предоставляются на пять лет и размер одного гранта составляет от 250 миллионов до 500 миллионов рублей, а также привлечение частных инвестиций для реализации таких проектов и посвятив конкурсный отбор в 2025 году созданию уникальных материалов и изделий из них для автономных источников энергии, силовых и энергетических установок, устройств и систем обработки данных, необходимых в том числе для развития искусственного интеллекта", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 августа, а далее - ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор РНФ Владимир Беспалов.
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