https://ria.ru/20250421/putin-2012509170.html

Средства на гранты памяти Евгения Велихова будут выделять ежегодно

Средства на гранты памяти Евгения Велихова будут выделять ежегодно - РИА Новости, 21.04.2025

Средства на гранты памяти Евгения Велихова будут выделять ежегодно

Президент России Владимир Путин поручил кабмину с 2025 года предусмотреть ежегодное выделение средств на гранты памяти Евгения Велихова для ученых, размер... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:32:00+03:00

2025-04-21T13:32:00+03:00

2025-04-21T13:32:00+03:00

наука

россия

владимир путин

евгений велихов

михаил мишустин

российский научный фонд

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину с 2025 года предусмотреть ежегодное выделение средств на гранты памяти Евгения Велихова для ученых, размер одного будет составлять от 250 миллионов до 500 миллионов рублей. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом обеспечить проведение ежегодного конкурсного отбора проектов на предоставление грантов памяти выдающегося русского ученого Е.П. Велихова, предусмотрев ежегодное выделение (начиная с 2025 года) из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований из расчета, что гранты предоставляются на пять лет и размер одного гранта составляет от 250 миллионов до 500 миллионов рублей, а также привлечение частных инвестиций для реализации таких проектов и посвятив конкурсный отбор в 2025 году созданию уникальных материалов и изделий из них для автономных источников энергии, силовых и энергетических установок, устройств и систем обработки данных, необходимых в том числе для развития искусственного интеллекта", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 августа, а далее - ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор РНФ Владимир Беспалов.

https://ria.ru/20241125/proekt-1984986205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, евгений велихов, михаил мишустин, российский научный фонд