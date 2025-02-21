https://ria.ru/20250221/konkurs-2000870410.html

Путин предложил учредить новый конкурс для ведущих российских ученых

Путин предложил учредить новый конкурс для ведущих российских ученых - РИА Новости, 21.02.2025

Путин предложил учредить новый конкурс для ведущих российских ученых

Президент России Владимир Путин предложил учредить для российских ученых новый конкурс, посвященный памяти выдающегося ученого Евгения Велихова, объем гранта на РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:40:00+03:00

2025-02-21T17:40:00+03:00

2025-02-21T17:40:00+03:00

наука

технологии

россия

москва

владимир путин

евгений велихов

российский научный фонд

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учредить для российских ученых новый конкурс, посвященный памяти выдающегося ученого Евгения Велихова, объем гранта на 5 лет составит от 250 до 500 миллионов рублей. Велихов – выдающийся советский и российский ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. "Считаю необходимым посвятить памяти этого выдающегося мыслителя и сына Отечества новый конкурс Российского научного фонда для ведущих ученых", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. Он пояснил, что крупнейшие отечественные компании будут софинансировать эти гранты, выступят прямым заказчиком прорывных технологий. "Объем гранта на пять лет составит от 250 миллионов рублей до полумиллиарда рублей... Что касается направлений поддержки, они будут ежегодно меняться. В текущем году предлагаю объявить такой конкурс на создание уникальных материалов и изделий из них для автономных источников энергии, силовых и энергетических установок, а также для устройств и систем обработки информации, необходимых в том числе для развития искусственного интеллекта", - добавил глава государства. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

https://ria.ru/20250206/putin-1997751964.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, москва, владимир путин, евгений велихов, российский научный фонд