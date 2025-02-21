Путин предложил учредить новый конкурс для ведущих российских ученых
Путин предложил учредить для ученых конкурс, посвященный памяти Велихова
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учредить для российских ученых новый конкурс, посвященный памяти выдающегося ученого Евгения Велихова, объем гранта на 5 лет составит от 250 до 500 миллионов рублей.
Велихов – выдающийся советский и российский ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.
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"Считаю необходимым посвятить памяти этого выдающегося мыслителя и сына Отечества новый конкурс Российского научного фонда для ведущих ученых", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Он пояснил, что крупнейшие отечественные компании будут софинансировать эти гранты, выступят прямым заказчиком прорывных технологий.
"Объем гранта на пять лет составит от 250 миллионов рублей до полумиллиарда рублей... Что касается направлений поддержки, они будут ежегодно меняться. В текущем году предлагаю объявить такой конкурс на создание уникальных материалов и изделий из них для автономных источников энергии, силовых и энергетических установок, а также для устройств и систем обработки информации, необходимых в том числе для развития искусственного интеллекта", - добавил глава государства.
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