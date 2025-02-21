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Путин предложил учредить новый конкурс для ведущих российских ученых - РИА Новости, 21.02.2025
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:40 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/konkurs-2000870410.html
Путин предложил учредить новый конкурс для ведущих российских ученых
Путин предложил учредить новый конкурс для ведущих российских ученых - РИА Новости, 21.02.2025
Путин предложил учредить новый конкурс для ведущих российских ученых
Президент России Владимир Путин предложил учредить для российских ученых новый конкурс, посвященный памяти выдающегося ученого Евгения Велихова, объем гранта на РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:40:00+03:00
2025-02-21T17:40:00+03:00
наука
технологии
россия
москва
владимир путин
евгений велихов
российский научный фонд
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учредить для российских ученых новый конкурс, посвященный памяти выдающегося ученого Евгения Велихова, объем гранта на 5 лет составит от 250 до 500 миллионов рублей. Велихов – выдающийся советский и российский ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. "Считаю необходимым посвятить памяти этого выдающегося мыслителя и сына Отечества новый конкурс Российского научного фонда для ведущих ученых", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. Он пояснил, что крупнейшие отечественные компании будут софинансировать эти гранты, выступят прямым заказчиком прорывных технологий. "Объем гранта на пять лет составит от 250 миллионов рублей до полумиллиарда рублей... Что касается направлений поддержки, они будут ежегодно меняться. В текущем году предлагаю объявить такой конкурс на создание уникальных материалов и изделий из них для автономных источников энергии, силовых и энергетических установок, а также для устройств и систем обработки информации, необходимых в том числе для развития искусственного интеллекта", - добавил глава государства. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
https://ria.ru/20250206/putin-1997751964.html
https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html
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технологии, россия, москва, владимир путин, евгений велихов, российский научный фонд
Наука, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Евгений Велихов, Российский научный фонд
Путин предложил учредить новый конкурс для ведущих российских ученых

Путин предложил учредить для ученых конкурс, посвященный памяти Велихова

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учредить для российских ученых новый конкурс, посвященный памяти выдающегося ученого Евгения Велихова, объем гранта на 5 лет составит от 250 до 500 миллионов рублей.
Велихов – выдающийся советский и российский ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин обозначил задачи, стоящие перед российскими учеными
6 февраля, 15:16
"Считаю необходимым посвятить памяти этого выдающегося мыслителя и сына Отечества новый конкурс Российского научного фонда для ведущих ученых", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Он пояснил, что крупнейшие отечественные компании будут софинансировать эти гранты, выступят прямым заказчиком прорывных технологий.
"Объем гранта на пять лет составит от 250 миллионов рублей до полумиллиарда рублей... Что касается направлений поддержки, они будут ежегодно меняться. В текущем году предлагаю объявить такой конкурс на создание уникальных материалов и изделий из них для автономных источников энергии, силовых и энергетических установок, а также для устройств и систем обработки информации, необходимых в том числе для развития искусственного интеллекта", - добавил глава государства.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Новые технологии преобразят мир, заявил Путин
Вчера, 15:39
 
НаукаТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинЕвгений ВелиховРоссийский научный фонд
 
 
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