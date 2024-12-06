https://ria.ru/20241206/velikhov-1987688461.html

Общественная палата выразила соболезнования семье академика Велихова

Общественная палата выразила соболезнования семье академика Велихова - РИА Новости, 06.12.2024

Общественная палата выразила соболезнования семье академика Велихова

Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) выразила соболезнования семье и близким ученого, почетного секретаря Общественной палаты РФ Евгения Велихова. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:04

2024-12-06T12:04

2024-12-06T12:05

наука

россия

евгений велихов

владислав гриб

лидия михеева

курчатовский институт

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) выразила соболезнования семье и близким ученого, почетного секретаря Общественной палаты РФ Евгения Велихова. Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Это огромная потеря для всего гражданского общества страны. Он принимал участие в разработке ключевых нормативных правовых актов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций и общественных объединений. Общественная палата выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного, светлая память о котором навсегда сохранится в наших сердцах", - сообщила ОП РФ в своем Telegram-канале. Уточняется, что Велихов стоял у истоков ОП РФ, был ее секретарем на протяжении 2006-2014 годов, с 2014 года был почетным секретарем Общественной палаты. В 2013-2015 годах Велихов исполнял полномочия президента Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ). "Это огромная потеря для российской науки. Признанный ученый, Евгений Павлович был еще и приветливым, внимательным и чутким человеком. Все мы будем вспоминать его как старшего товарища, помогавшего нам добрым советом. Вечная память", - сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева, чьи слова приводятся в сообщении. Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб отметил, что ему довелось работать с Велиховым. Гриб был его заместителем. "Он был очень мудрым, стратегически мыслящим человеком, авторитетнейшим ученым и общественным деятелем. Для меня встреча и работа с Евгением Павловичем - один из самых интересных периодов в жизни. Для меня он был и наставником, и соратником, старшим другом, товарищем. Его уход – большая потеря для нас. Вечная память", - сказал Гриб, чьи слова приводятся в сообщении.

россия

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россия, евгений велихов, владислав гриб, лидия михеева, курчатовский институт