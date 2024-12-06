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Общественная палата выразила соболезнования семье академика Велихова - РИА Новости, 06.12.2024
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Наука
 
12:04 06.12.2024 (обновлено: 12:05 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987688461.html
Общественная палата выразила соболезнования семье академика Велихова
Общественная палата выразила соболезнования семье академика Велихова - РИА Новости, 06.12.2024
Общественная палата выразила соболезнования семье академика Велихова
Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) выразила соболезнования семье и близким ученого, почетного секретаря Общественной палаты РФ Евгения Велихова. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:04
2024-12-06T12:05
наука
россия
евгений велихов
владислав гриб
лидия михеева
курчатовский институт
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) выразила соболезнования семье и близким ученого, почетного секретаря Общественной палаты РФ Евгения Велихова. Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Это огромная потеря для всего гражданского общества страны. Он принимал участие в разработке ключевых нормативных правовых актов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций и общественных объединений. Общественная палата выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного, светлая память о котором навсегда сохранится в наших сердцах", - сообщила ОП РФ в своем Telegram-канале. Уточняется, что Велихов стоял у истоков ОП РФ, был ее секретарем на протяжении 2006-2014 годов, с 2014 года был почетным секретарем Общественной палаты. В 2013-2015 годах Велихов исполнял полномочия президента Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ). "Это огромная потеря для российской науки. Признанный ученый, Евгений Павлович был еще и приветливым, внимательным и чутким человеком. Все мы будем вспоминать его как старшего товарища, помогавшего нам добрым советом. Вечная память", - сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева, чьи слова приводятся в сообщении. Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб отметил, что ему довелось работать с Велиховым. Гриб был его заместителем. "Он был очень мудрым, стратегически мыслящим человеком, авторитетнейшим ученым и общественным деятелем. Для меня встреча и работа с Евгением Павловичем - один из самых интересных периодов в жизни. Для меня он был и наставником, и соратником, старшим другом, товарищем. Его уход – большая потеря для нас. Вечная память", - сказал Гриб, чьи слова приводятся в сообщении.
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россия, евгений велихов, владислав гриб, лидия михеева, курчатовский институт
Наука, Россия, Евгений Велихов, Владислав Гриб, Лидия Михеева, Курчатовский институт
Общественная палата выразила соболезнования семье академика Велихова

Общественная палата выразила соболезнования семье и близким академика Велихова

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАкадемик РАН Евгений Велихов
Академик РАН Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Академик РАН Евгений Велихов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) выразила соболезнования семье и близким ученого, почетного секретаря Общественной палаты РФ Евгения Велихова.
Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни.
"Это огромная потеря для всего гражданского общества страны. Он принимал участие в разработке ключевых нормативных правовых актов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций и общественных объединений. Общественная палата выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного, светлая память о котором навсегда сохранится в наших сердцах", - сообщила ОП РФ в своем Telegram-канале.
Уточняется, что Велихов стоял у истоков ОП РФ, был ее секретарем на протяжении 2006-2014 годов, с 2014 года был почетным секретарем Общественной палаты. В 2013-2015 годах Велихов исполнял полномочия президента Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ).
"Это огромная потеря для российской науки. Признанный ученый, Евгений Павлович был еще и приветливым, внимательным и чутким человеком. Все мы будем вспоминать его как старшего товарища, помогавшего нам добрым советом. Вечная память", - сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева, чьи слова приводятся в сообщении.
Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб отметил, что ему довелось работать с Велиховым. Гриб был его заместителем.
"Он был очень мудрым, стратегически мыслящим человеком, авторитетнейшим ученым и общественным деятелем. Для меня встреча и работа с Евгением Павловичем - один из самых интересных периодов в жизни. Для меня он был и наставником, и соратником, старшим другом, товарищем. Его уход – большая потеря для нас. Вечная память", - сказал Гриб, чьи слова приводятся в сообщении.
 
НаукаРоссияЕвгений ВелиховВладислав ГрибЛидия МихееваКурчатовский институт
 
 
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