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Биография Дмитрия Маликова
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РИА Новости

Биография Дмитрия Маликова

03:03 29.01.2020
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© РИА Новости / Кривобок Руслан / Перейти в фотобанкПевец и композитор Дмитрий Маликов
Певец и композитор Дмитрий Маликов
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Российский певец, композитор, народный артист России Дмитрий Юрьевич Маликов родился 29 января 1970 года в семье создателя и художественного руководителя ВИА "Самоцветы" Юрия Маликова и балерины Людмилы Вьюнковой.
С пяти лет Дмитрий Маликов занимался музыкой по классу фортепиано. Учился в музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
В 1985-1989 годах учился в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории.
В 1994 году он окончил фортепианный факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (класс Валерия Кастельского).
С 14 лет Маликов гастролировал по стране в качестве клавишника ВИА "Самоцветы". В этот же период им была написана первая песня "Железная душа".
В 1986 году в программе "Шире круг" состоялся его теледебют с песней на стихи Лилии Виноградовой "Я пишу картину". В 1987 году в программе "Утренняя почта" Дмитрий Маликов представил песню "Терем-теремок".
В 1988 году Маликов выступил на празднике газеты "Московский комсомолец" в Зеленом театре с песнями "Лунный сон" (слова Лилии Виноградовой) и "Ты моей никогда не будешь" (слова Давида Самойлова), которые попали в хит-парады страны. По итогам "Звуковой дорожки" газеты "Московский Комсомолец" за 1988 год он стал "Открытием года", а в 1989 и 1990 годах его признали "Певцом года".
В "Новогоднем огоньке" 1989 года Дмитрий Маликов представил песню "До завтра" (слова Александра Шаганова), которая стала его "визитной карточкой". Его песни ("Студент", "Спой мне", "Золотые косы", "Брачный кортеж", "Бедное сердце", "Все вернется", "Сторона родная" и другие) возглавили ведущие хит-парады страны.
Первый сольный альбом Дмитрия Маликова "С тобой" вышел в 1993 году. В этом же году в Германии был записан сингл Don't Be Afraid (студия Coconut) в исполнении дуэта Baroque, состоящего из певицы Оскар и Дмитрия Маликова. Затем последовали альбомы "Иди ко мне" (1994), "100 ночей" (1996), "Звезда моя далекая" (1998), "Бисер" (2000), Love story (2002). В 2008 году вышел альбом "С чистого листа"; песня, давшая название этому диску была признана самым ротируемым хитом в эфире российских радиостанций и удостоена премии имени А. Попова.
В 2009 году Маликов выпустил альбом "Моя, моя", в 2013 году – альбом "25+", приуроченный к 25-летию творческой деятельности, в 2014 году – Cafe Safari, в 2017 году – мини-альбом "Как не думать о тебе". Свой новый хит "Танцуй моя любовь" (музыка и слова Кирилла Павлова) певец представил в 2019 году.
Параллельно с карьерой эстрадного певца Дмитрий Маликов уделяет время инструментальной и классической музыке, дает фортепианные концерты. В 1995 году в телепрограмме "Парадиз-коктейль" он исполнил на рояле концерт Ференца Листа с оркестром под управлением Константина Кремеца. Позже прошли фортепианные концерты Дмитрия Маликова в Штутгарте (Германия). Музыкант также играл с оркестром Владимира Спивакова "Виртуозы Москвы", ансамблем Юрия Башмета "Солисты Москвы", выступал с пианистами Ричардом Клайдерманом и Робертом Уэллсом на сцене Московского Дома музыки, работал с английским композитором Майклом Найманом. В 1997 году он выпустил альбом инструментальной музыки "Страх полета", в 2001 году – альбом "Игра".
В 2007 году Дмитрий Маликов представил авторский проект PIANOMANIЯ, в рамках которого был издан одноименный альбом. В 2012 году вышел сольный фортепианный альбом Маликова PANACEA.
Всего Маликов записал около сотни песен, 17 дисков и альбомов.
Маликов продюсировал группу Plazma, сотрудничал с певицей Еленой Есениной и узбекским певцом Сардором Рахимхоном.
В 2010 году он был продюсером классического шоу Symphonic Mania с участием симфонического оркестра и хора театра "Новая опера", "Имперского русского балета" и Цирка дю Солей. Шоу было представлено в 40 городах Франции. Для российской публики Маликов адаптировал проект в концерт PIANOMANIЯ classic, который был показан в различных городах России.
В кино Дмитрий Маликов как актер снимался в фильмах "Увидеть Париж и умереть" (1992), "Звездный дождь" (2004), "Здрасьте, я ваше папо!"(2006), сериале "Моя прекрасная няня" (2005-2006), музыкальных фильмах "Старые песни о главном-2" (1997), "Старые песни о главном-3" (1998) и "Старые песни о главном. Постскриптум" (2001). Как композитор он написал музыку к сериалу "И все таки я люблю" (2008).
Несколько лет он вел телепрограмму "Спокойной ночи малыши".
В январе 2020 года он стал соведущим серии программ "Ламповые времена" на радиостанции "Эхо Москвы".
В 2012 году Дмитрий Маликов создал социально-образовательный проект для детей "Уроки музыки". В 2015 году он вел программу с таким же названием на радио "Милицейская волна".
В 2016 году Маликов представил музыкальный спектакль "Перевернуть игру", где выступил автором идеи, продюсером, актером и пианистом.
Музыкант занимается благотворительной деятельностью, в 2011 году создал фонд "Проникая в сердце".
Дмитрий Маликов – народный артист России (2010), лауреат премии Ленинского комсомола (1990). Награжден орденом Дружбы (2015).
В 1995 году на VII международном фестивале The World Music Awards в Монте-Карло он получил награду в номинации "Лучший российский исполнитель". Музыкант неоднократно был лауреатом программы "Песня года", премии "Стопудовый хит" от радио "Хит-FM". Лауреат национальной премии "Овация" в номинации "За интеллектуальный вклад в развитие молодежной музыки" (2000), а как "Лучший певец" (2008).
Он является обладателем девяти премий "Золотой граммофон" радиостанции "Русское радио", последнюю из них Маликов получил в 2019 году за песню "Все будет хорошо", созданную в тандеме с DJ ASTERO.
В 2019 году Маликов был удостоен премии Top Hit Music Awards.
Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон, у них двое детей.
Сестра певца – заслуженная артистка России Инна Маликова – является продюсером и руководителем группы "Новые Самоцветы".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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