17:19 28.05.2026
Маликов рассказал, как Долина помогла ему в начале карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маликов рассказал, как Долина помогла ему в начале карьере и выступила композитором одной из его первых песен.
  • Песня называется "Дом на облаке", но не была выпущена на площадки.
  • Маликов планирует заняться релизом песни в ближайшее время.
МОСКВА. 28 мая - РИА Новости. Певец Дмитрий Маликов рассказал, как народная артистка России Лариса Долина помогла ему в начале карьере и выступила композитором одной из его первых песен.
"Я с Ларисой давно дружу, и она как-то давно меня очень поддержала. Мне было 17 и она в качестве композитора написала мне одну из моих первых песен. К ней обратился мой отец, она сказала: "Да, симпатичный парень, подает надежды". Песня называется "Дом на облаке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости на пресс-бранче, посвященном новым правилам "Золотого Граммофона".
Маликов добавил, что в виду некоторых обстоятельств композиция не была выпущена на площадки, однако он планирует заняться релизом песни в ближайшее время.
"К сожалению, мы ее не выпустили, но у меня на кассетке остался такой раритет. Может быть вскоре и будет релиз", - заключил он.
