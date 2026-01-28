https://ria.ru/20260128/dolina-2070764723.html
Долина пришла на прощание с режиссером Олейниковым
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина пришла на прощание с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Олейников
ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Церемония прощания с Олейниковым проходит с 13.00 до 15.00 мск. Похороны пройдут там же - на Троекуровском кладбище.
Проститься с Олейниковым также пришли гендиректор Первого канала Константин Эрнст
, певец Дмитрий Маликов
, режиссеры Ренат Давлетьяров
, Александр Стриженов
и Игорь Угольников
, продюсер Андрей Калинкин и другие.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве
, окончил Институт Культуры во ВГИКе
. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ
".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.