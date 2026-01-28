В Москве завершилось прощание с Александром Олейниковым

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым завершилась в траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Олейников ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Похороны пройдут там же - на Троекуровском кладбище на 36-м участке.
Проститься с ним пришли друзья, знакомые и коллеги, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Лариса Долина, певец Дмитрий Маликов, режиссеры Федор Бондарчук, Ренат Давлетьяров, Александр Стриженов и Игорь Угольников, продюсеры Александр Акопов, Игорь Толстунов и Андрей Калинкин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и многие другие.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.
