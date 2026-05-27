19:52 27.05.2026
Минкультуры Молдавии не одобрило въезд 13 российским артистам

Молдавия не одобрила въезд для Басты, Крида, Чеботиной и еще 10 артистов из РФ

Певец Егор Крид. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство культуры Молдавии не одобрило въезд в страну для рэпера Басты, Егора Крида, Люси Чеботиной и еще 10 артистов из России.
  • Из 17 артистов, предложенных для концерта, министр культуры Молдавии одобрил въезд для Галкина*, Zivert, Мишель Серовой и DJ RUMER.
  • С момента введения нового правила минкультуры получило 49 запросов о проведении концертов артистов, в основном из России, 27 из них не получили одобрения.
КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Министерство культуры Молдавии не одобрило въезд в страну для рэпера Басты, Егора Крида, Люси Чеботиной и еще 10 артистов из России, заявил глава министерства Кристиан Жардан.
Депутат молдавского парламента Ренато Усатый сообщил в соцсетях, что готовит концерт для выпускников этого года. Он подал на одобрение в минкультуры список готовых выступить артистов. В него вошли Леонид Агутин, Баста, группа t.A.T.u., DJ Smash, "Руки Вверх!", Zivert, Guf, Егор Крид, Александр Серов, Максим Галкин* (объявлен в РФ иноагентом), Люся Чеботина, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Ирина Круг, Мишель Серова, Сергей Шнуров и DJ RUMER.
"Список артистов был рассмотрен Службой информации и безопасности и министерством (культуры – ред.), из 17 артистов мы выбрали четырех, которых рекомендовали. Они могут приехать, в отношении остальных мы не можем гарантировать, что они смогут въехать в Молдавию, и концерты с их участием состоятся. Одобрены Галкин*, Zivert... (а также Мишель – ред.) Серова и DJ RUMER", - заявил Жардан на брифинге.
Он добавил, что с момента введения нового правила минкультуры получило 49 запросов о проведении концертов артистов в основном из России, 27 не получили одобрения. В их число, к примеру, вошла Диана Арбенина.
Ранее молдавское министерство культуры сообщило, что разослало циркуляр государственным культурным учреждениям, находящимся в его ведении, а также импрессарским компаниям с просьбой заблаговременно сообщать о намерениях приглашать или привлекать к участию в спектаклях, концертах, фестивалях или других культурно-художественных мероприятиях, организованных в Молдавии, артистов из-за рубежа, особенно из стран СНГ. Пояснялось, что такое решение принято для предотвращения ситуаций, которые могут привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений.
* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
