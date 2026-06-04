Суд продлил арест экс-продюсеру Газманова

Краткий пересказ от РИА ИИ Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Филиппу Россу.

Филипп Росс обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских и смежных прав.

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему продюсеру Олега Газманова Филиппу Росса, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских и смежных прав, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удостоверить, продлить срок содержания под стражей Росса Филиппу Михайловичу на два месяца, то есть до 5 августа", - огласила решение судья.

По данным следствия, уголовное дело в отношении Росса было возбуждено 5 марта 2026 года. Ему вменяется хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, а также систематическая передача неустановленным лицам произведений народного артиста РФ Олега Газманова и прав на их использование в фильмах без ведома артиста, чем ему причинен моральный вред и материальный ущерб в крупном размере (часть 2 статьи 146 и часть 4 статьи 159 УК РФ).

В суде Росса заявил об отсутствии следственных действий с его участием, а также сообщил, что практически не слышит на одно ухо и ранее перенес заболевание легких.

Следователь на заседании заявил, что Росс избрал позицию, направленную на противодействие следствию.