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Суд продлил арест экс-продюсеру Газманова - РИА Новости, 04.06.2026
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18:31 04.06.2026 (обновлено: 18:50 04.06.2026)
Суд продлил арест экс-продюсеру Газманова

РИА Новости: суд продлил арест экс-продюсеру Газманова Россу

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Филиппу Россу.
  • Филипп Росс обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских и смежных прав.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему продюсеру Олега Газманова Филиппу Росса, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских и смежных прав, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удостоверить, продлить срок содержания под стражей Росса Филиппу Михайловичу на два месяца, то есть до 5 августа", - огласила решение судья.
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По данным следствия, уголовное дело в отношении Росса было возбуждено 5 марта 2026 года. Ему вменяется хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, а также систематическая передача неустановленным лицам произведений народного артиста РФ Олега Газманова и прав на их использование в фильмах без ведома артиста, чем ему причинен моральный вред и материальный ущерб в крупном размере (часть 2 статьи 146 и часть 4 статьи 159 УК РФ).
В суде Росса заявил об отсутствии следственных действий с его участием, а также сообщил, что практически не слышит на одно ухо и ранее перенес заболевание легких.
Следователь на заседании заявил, что Росс избрал позицию, направленную на противодействие следствию.
На официальном сайте Росса позиционируется как продюсер и эксперт музыкальной индустрии.
Он сотрудничал с артистами российской эстрады, включая Олега Газманова, группы Serebro и t.A.T.u., Юлю Савичеву, Дмитрия Маликова, Александра Ревву, Диму Билана и Александра Пушного.
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