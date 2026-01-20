Рейтинг@Mail.ru
Долина выступила на концерте памяти Высоцкого - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:48 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/dolina-2069175492.html
Долина выступила на концерте памяти Высоцкого
Долина выступила на концерте памяти Высоцкого - РИА Новости, 20.01.2026
Долина выступила на концерте памяти Высоцкого
Народная артистка РФ Лариса Долина исполнила "Песню о двух красивых автомобилях" на концерте в рамках ежегодной премии Владимира Высоцкого "Своя колея" в... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:48:00+03:00
2026-01-20T22:48:00+03:00
культура
москва
лариса долина
сергей пудовкин
владимир высоцкий (автор песен)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_d6e6c6ebe778bc0fbedd862d115f2458.jpg
https://ria.ru/20260119/kvartira-2068791107.html
https://ria.ru/20260120/life-2068943886.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9728e42236f802f7d9cb09a0a47ccf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, лариса долина, сергей пудовкин, владимир высоцкий (автор песен), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Москва, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Владимир Высоцкий (автор песен), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Долина выступила на концерте памяти Высоцкого

РИА Новости: Долина спела песню "Большой каретный" на концерте памяти Высоцкого

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина исполнила "Песню о двух красивых автомобилях" на концерте в рамках ежегодной премии Владимира Высоцкого "Своя колея" в московском театре "Градский Холл", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее концертный директор певицы Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что Долина во вторник выступит на концерте памяти Высоцкого.
Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Адвокат Лурье рассказала, что осталось в бывшей квартире Долиной
19 января, 13:51
"Спасибо", - сказала певица со сцены после исполнения песни. Публика, в свою очередь, поблагодарила артистку за выступление аплодисментами.
В завершении концерта Долина исполнила песню "Большой каретный" вместе с Дмитрием Маликовым, Дмитрием Харатьяном, Пелагеей, Натальей Третьяковой-Высоцкой, Любовью Успенской и другими известными артистами, которые почтили память Высоцкого в концертной программе.
Ежегодная премия "Своя колея" учреждена в 1997 году благотворительным фондом Высоцкого, министерством культуры РФ и комитетом по культуре Москвы. Премия вручается людям, чья жизнь, профессия или творчество отражают главные ценности поэта, лауреаты получают почётную номерную медаль и диплом. Помимо награждения, в рамках мероприятия проходит большой концерт памяти поэта: на сцене звучат песни Высоцкого в исполнении известных артистов, музыкантов и актёров.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой
Вчера, 08:51
 
КультураМоскваЛариса ДолинаСергей ПудовкинВладимир Высоцкий (автор песен)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала