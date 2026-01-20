Долина выступила на концерте памяти Высоцкого

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина исполнила "Песню о двух красивых автомобилях" на концерте в рамках ежегодной премии Владимира Высоцкого "Своя колея" в московском театре "Градский Холл", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее концертный директор певицы Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что Долина во вторник выступит на концерте памяти Высоцкого.
"Спасибо", - сказала певица со сцены после исполнения песни. Публика, в свою очередь, поблагодарила артистку за выступление аплодисментами.
В завершении концерта Долина исполнила песню "Большой каретный" вместе с Дмитрием Маликовым, Дмитрием Харатьяном, Пелагеей, Натальей Третьяковой-Высоцкой, Любовью Успенской и другими известными артистами, которые почтили память Высоцкого в концертной программе.
Ежегодная премия "Своя колея" учреждена в 1997 году благотворительным фондом Высоцкого, министерством культуры РФ и комитетом по культуре Москвы. Премия вручается людям, чья жизнь, профессия или творчество отражают главные ценности поэта, лауреаты получают почётную номерную медаль и диплом. Помимо награждения, в рамках мероприятия проходит большой концерт памяти поэта: на сцене звучат песни Высоцкого в исполнении известных артистов, музыкантов и актёров.