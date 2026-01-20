Долина выступила на концерте памяти Высоцкого

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина исполнила "Песню о двух красивых автомобилях" на концерте в рамках ежегодной премии Владимира Высоцкого "Своя колея" в московском театре "Градский Холл", передает корреспондент РИА Новости.

"Спасибо", - сказала певица со сцены после исполнения песни. Публика, в свою очередь, поблагодарила артистку за выступление аплодисментами.