Экс-продюсер Газманова обжаловал арест по делу о мошенничестве

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса обжаловал арест по делу о мошенничестве, а также нарушении авторских и смежных прав, следует из картотеки дел судов.

"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Росса Ф. М.", - говорится в данных суда.