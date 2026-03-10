Рейтинг@Mail.ru
Экс-продюсер Газманова обжаловал арест по делу о мошенничестве
11:28 10.03.2026 (обновлено: 11:36 10.03.2026)
Экс-продюсер Газманова обжаловал арест по делу о мошенничестве
Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса обжаловал арест по делу о мошенничестве, а также нарушении авторских и смежных прав, следует из картотеки дел... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:28:00+03:00
2026-03-10T11:36:00+03:00
россия, москва, олег газманов, юлия савичева, дмитрий маликов
Россия, Москва, Олег Газманов, Юлия Савичева, Дмитрий Маликов
© Фото : Филипп Р/VKФилипп Росса
Филипп Росса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Филипп Р/VK
Филипп Росса. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса обжаловал арест по делу о мошенничестве, а также нарушении авторских и смежных прав, следует из картотеки дел судов.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Росса Ф. М.", - говорится в данных суда.
Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Филиппа Россу по делу о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских и смежных прав (часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 2 статьи 146 УК РФ).
Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
На официальном сайте Росса позиционируется как продюсер и эксперт музыкальной индустрии.
Он сотрудничал с артистами российской эстрады, включая Олега Газманова, группы Serebro и t.A.T.u., Юлю Савичеву, Дмитрия Маликова, Александра Ревву, Диму Билана и Александра Пушного.
Россия Москва Олег Газманов Юлия Савичева Дмитрий Маликов
 
 
