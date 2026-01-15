https://ria.ru/20260115/kherson-2068029700.html
Глава СК рассказал об аресте имущества в Херсонской области за хищения
Глава СК рассказал об аресте имущества в Херсонской области за хищения
Имущество обвиняемых на сумму свыше 500 миллионов рублей арестовано с 2023 года в ходе работы следователей по возмещению причиненного преступлениями ущерба в... РИА Новости, 15.01.2026
Глава СК рассказал об аресте имущества в Херсонской области за хищения
В Херсонской области арестовали имущества обвиняемых в хищении на 500 млн рублей