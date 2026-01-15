Рейтинг@Mail.ru
Глава СК рассказал об аресте имущества в Херсонской области за хищения - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 15.01.2026 (обновлено: 15:10 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/kherson-2068029700.html
Глава СК рассказал об аресте имущества в Херсонской области за хищения
Глава СК рассказал об аресте имущества в Херсонской области за хищения - РИА Новости, 15.01.2026
Глава СК рассказал об аресте имущества в Херсонской области за хищения
Имущество обвиняемых на сумму свыше 500 миллионов рублей арестовано с 2023 года в ходе работы следователей по возмещению причиненного преступлениями ущерба в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:47:00+03:00
2026-01-15T15:10:00+03:00
происшествия
россия
херсонская область
дмитрий маликов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20260114/svo-2067717600.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, херсонская область , дмитрий маликов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Херсонская область , Дмитрий Маликов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК рассказал об аресте имущества в Херсонской области за хищения

В Херсонской области арестовали имущества обвиняемых в хищении на 500 млн рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 15 янв - РИА Новости. Имущество обвиняемых на сумму свыше 500 миллионов рублей арестовано с 2023 года в ходе работы следователей по возмещению причиненного преступлениями ущерба в Херсонской области, сообщил РИА Новости руководитель регионального управления СК РФ генерал-майор юстиции Дмитрий Маликов.
«

"Ведомством в ходе предварительного следствия ведется планомерная работа по возмещению причиненного преступлениями ущерба. В результате с 2023 года наложен арест на имущество, денежные средства и ценности обвиняемых в размере свыше 500 миллионов рублей", - сказал Маликов.

Управление было создано в октябре 2022 года. По словам Маликова, с того момента ведомством направлено в суды свыше 500 уголовных дел в отношении 587 обвиняемых.
В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России. По словам его главы Александра Бастрыкина, за это время бюджету государства и гражданам удалось возместить ущерб в размере более одного триллиона рублей.
Задержание - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Имущество фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО арестовали
Вчера, 05:26
 
ПроисшествияРоссияХерсонская областьДмитрий МаликовАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала