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Биография Сергея Шойгу
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РИА Новости

Биография Сергея Шойгу

20:35 21.01.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне Республика Тыва).
В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт (ныне Красноярский государственный технический университет) по специальности "инженер-строитель". Кандидат экономических наук.
С 1977 года по 1978 год – мастер треста "Промхимстрой" (Красноярск), в 1978-1979 годах – мастер, начальник участка треста "Тувинстрой" (Кызыл).
С 1979 года по 1984 год был старшим прорабом, главным инженером, начальником строительного треста "Ачинскалюминийстрой" (Ачинск).
С 1984 года по 1985 год являлся заместителем управляющего трестом "Саяналюминстрой" (Саяногорск).
С 1985 года по 1986 год занимал должность управляющего трестом "Саянтяжстрой" (Абакан).
В 1986-1988 годах – управляющий трестом "Абаканвагонстрой" (Абакан).
С 1988 года по 1989 год был вторым секретарем Абаканского ГК КПСС.
В 1989-1990 годах – инспектор Красноярского крайкома КПСС.
С 1990 по 1991 год работал заместителем председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.
В 1991 году Сергей Шойгу был председателем Российского корпуса спасателей, председателем Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям.
С 1991 года по 1994 год занимал должность председателя Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
С 1994 года по 2012 год – министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января 2000 года по 7 мая 2000 года – заместитель председателя правительства РФ - министр МЧС России).
С 11 мая по 6 ноября 2012 года занимал пост губернатора Московской области.
6 ноября 2012 года указом президента РФ Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ.
18 мая 2018 года переназначен на пост министра обороны Российской Федерации.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра обороны РФ.
21 января 2020 года стало известно, что Сергей Шойгу переназначен на пост министра обороны РФ.
Генерал армии. Герой Российской Федерации.
Заслуженный спасатель Российской Федерации.
Постоянный член Совета Безопасности РФ, член Национального антитеррористического комитета, член Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ.
Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы при президенте РФ по контролю за выполнением государственного оборонного заказа и реализацией государственной программы вооружения.
Имеет множество государственных наград, среди которых Благодарности президента Российской Федерации (1993, 1999), Почетная грамота правительства Российской Федерации (2000), орден "За заслуги перед Отечеством" III (2005) и II (2010) степени, Благодарность правительства Российской Федерации (2005) и др.
Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 11,5 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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