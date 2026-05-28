Шойгу рассказал о самом популярном запросе украинцев в интернете на 9 Мая
09:26 28.05.2026 (обновлено: 09:48 28.05.2026)
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинское население массово возвращается к русскому языку, на нем 9 мая на Украине самым популярным запросом в интернете стал запрос о Параде Победы, и местные чиновники из-за этого бьют тревогу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Хочу еще раз подчеркнуть: мы выступаем за мир и предлагаем его. И понимаем, что в интересах населения, проживающего на Украине, перейти к долгосрочному мирному урегулированию. Но для этого надо отвергнуть конфронтацию и неонацистскую русофосбкую идеологию", - сказал Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности.
Он коснулся темы идеологии.
"В последнее время на Украине чиновники все чаще бьют тревогу - идет масштабный возврат населения к русскому языку, к прошлому, к корням. Самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал "Парад Победы", и запрос этот делался на русском языке", - отметил Шойгу.
Кроме того, к монументам в Херсоне, Киеве, Харькове, Днепропетровске несли цветы, добавил он.
"Это объективный процесс. Дело в том, что концентрация лжи, истерии, исторических фальсификаций на Украине в последние годы стабильно превышала предельно допустимый уровень. Началась естественная реакция отторжения. Это не только на Украине, кстати, происходит, но и в Молдавии и в ряде европейских стран", - отметил секретарь Совбеза РФ.
Правда, в том числе историческая, так или иначе пробивает себе дорогу, подчеркнул Шойгу.
"Наша работа над сборником "Республики - фронту", права на издание которого были недавно переданы нами всем странам Содружества, - серьезный шаг в этом направлении", - добавил секретарь СБ РФ.
