Шойгу заявил, что те, кто думают, что у России ничего нет, ошибаются

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Россия обладает внушительный запасами различного оружия, те, кто думают, что "ничего не осталось", ошибаются, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ. Этот удар был нанесен после террористической атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
"Мы предупредили, удар какой силы может быть, мы тоже показали, у нас для этого есть все. Если кто-то думает, а некоторые не просто думают, а говорят, что у России ничего не осталось, поэтому они применили такое оружие, они глубоко заблуждаются", - сказал Шойгу на пресс-конференции на полях Международного форума по безопасности.