16:36 28.05.2026 (обновлено: 16:59 28.05.2026)
Россия ответила на удар по колледжу в Старобельске, заявил Шойгу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу заявил, что Россия ответила на террористическую атаку на Старобельский колледж.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали 44.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил журналистам, что Россия ответила на террористическую атаку на Старобельский колледж и показала, какой силы может быть удар.
"Мы ответили на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят, совсем еще юных и молодых, фотографии которых мы видели здесь. Их показывали всем на этом форуме, чтобы было понятно, насколько глубока и серьезна та трагедия, которую перенесли и родители, и в целом Россия. Поэтому в данном случае мы предупредили. Какой силы может быть удар, мы тоже показали. У нас для этого есть все", - сказал Шойгу на полях Международного форума по безопасности.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтаробельскБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Сергей ШойгуУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
