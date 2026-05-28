09:51 28.05.2026
Участники форума по безопасности почтили память погибших в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов
Стихийный мемориал в знак траура по жертвам атаки ВСУ на Старобельск
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на открытии международной встречи по безопасности объявил минуту молчания в память о погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Уважаемые участники Международного форума по безопасности! Прежде чем открыть наш форум, хотел бы объявить минуту молчания в память о жертвах, детях, погибших в результате террористической атаки киевского режима на колледж в Старобельске в ночь на 22 мая", - сказал Шойгу на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Луганская Народная РеспубликаСтаробельскМосковская область (Подмосковье)Сергей ШойгуЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
