10:12 28.05.2026
Ядерное оружие может стать единственной "охранной грамотой", заявил Шойгу

Шойгу: многие страны всерьез задумались об обладании ядерным оружием

Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу заявил, что многие страны, ранее не помышлявшие об обладании ядерным оружием, всерьез задумались о нем как о возможной "охранной грамоте".
  • По словам Шойгу, наличие американской военной базы на территории страны не является гарантией безопасности.
СКОЛКОВО (Московская область), 28 мая - РИА Новости. Большинство стран, ранее не помышлявших об обладании ядерным оружием, всерьез задумались о том, что оно может стать единственной "охранной грамотой", заявил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"На примере ситуации, сложившейся сегодня на Ближнем Востоке, становится очевидным, что большинство стран, которые ранее и не помышляли об обладании ядерным оружием, теперь всерьез задумались о том, что в современных условиях оно может стать единственной "охранной грамотой". Кроме того, стало очевидным, что наличие американской военной базы на территории страны не является гарантией того, что по ней не прилетит ракета", - сказал Шойгу на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.
Как отметил Шойгу, сейчас в мире "целенаправленно предпринимаются шаги для подрыва глобальной стратегической стабильности".
