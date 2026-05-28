Ядерное оружие может стать единственной "охранной грамотой", заявил Шойгу

СКОЛКОВО (Московская область), 28 мая - РИА Новости. Большинство стран, ранее не помышлявших об обладании ядерным оружием, всерьез задумались о том, что оно может стать единственной "охранной грамотой", заявил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"На примере ситуации, сложившейся сегодня на Ближнем Востоке, становится очевидным, что большинство стран, которые ранее и не помышляли об обладании ядерным оружием, теперь всерьез задумались о том, что в современных условиях оно может стать единственной "охранной грамотой". Кроме того, стало очевидным, что наличие американской военной базы на территории страны не является гарантией того, что по ней не прилетит ракета", - сказал Шойгу на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.
Как отметил Шойгу, сейчас в мире "целенаправленно предпринимаются шаги для подрыва глобальной стратегической стабильности".