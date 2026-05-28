Шойгу рассказал, из-за чего тормозит мирная инициатива по Украине

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российско-американская мирная инициатива по Украине буксует прежде всего из-за полного отсутствия у киевского режима политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.