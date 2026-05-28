09:01 28.05.2026
Шойгу рассказал, из-за чего тормозит мирная инициатива по Украине

Шойгу: инициативы по Украине буксуют из-за стремления Киева к эскалации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российско-американская мирная инициатива по Украине буксует.
  • По заявлению секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, у киевского режима отсутствует политическая воля к миру и присутствует стремление к эскалации.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российско-американская мирная инициатива по Украине буксует прежде всего из-за полного отсутствия у киевского режима политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Российско-американская мирная инициатива, к сожалению, буксует. Основным препятствием на пути ее реализации остается полное отсутствие у киевского режима политической воли к миру и постоянное стремление к эскалации", - сказал Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности.
