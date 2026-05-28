Шойгу рассказал о милитаризации Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Япония милитаризуется и отходит от обязательств.
- По его словам, у Японии уже есть ракеты средней и меньшей дальности.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Япония милитаризуется, и речь идет о наличии у нее ракет средней и меньшей дальности, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Идет постепенное движение по дальнейшей милитаризации Японии, и она все дальше и дальше отходит от тех документов и соглашений, а точнее обязательств, которые они взяли на себя, подписав Пакт о Капитуляции... Сегодня уже идет речь о наличии у Японии ракет средней и меньшей дальности, о вооружении флота, и, конечно, это не может не волновать", - сказал Шойгу на полях Международного форума по безопасности.
"В США разработан и уже внесен закон о появлении некого подобия "Азиатского НАТО", во всяком случае, в сочетании Соединенных Штатов и Японии, но когда он будет принят - неизвестно. Однако сам факт его появления не может не настораживать Россию", - рассказал он.