Шойгу рассказал о милитаризации Японии
16:49 28.05.2026 (обновлено: 17:09 28.05.2026)
Шойгу рассказал о милитаризации Японии

Шойгу: Япония милитаризуется, у нее уже есть ракеты средней и малой дальности

© РИА Новости / Станислав Красильников
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу . Архивное фото
  Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Япония милитаризуется и отходит от обязательств.
  По его словам, у Японии уже есть ракеты средней и меньшей дальности.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Япония милитаризуется, и речь идет о наличии у нее ракет средней и меньшей дальности, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Идет постепенное движение по дальнейшей милитаризации Японии, и она все дальше и дальше отходит от тех документов и соглашений, а точнее обязательств, которые они взяли на себя, подписав Пакт о Капитуляции... Сегодня уже идет речь о наличии у Японии ракет средней и меньшей дальности, о вооружении флота, и, конечно, это не может не волновать", - сказал Шойгу на полях Международного форума по безопасности.
Он добавил, что в США уже внесен закон о появлении "Азиатского НАТО".
"В США разработан и уже внесен закон о появлении некого подобия "Азиатского НАТО", во всяком случае, в сочетании Соединенных Штатов и Японии, но когда он будет принят - неизвестно. Однако сам факт его появления не может не настораживать Россию", - рассказал он.
