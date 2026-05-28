16:33 28.05.2026 (обновлено: 16:47 28.05.2026)
Шойгу: нет предпосылок, чтобы российской военной базы в Армении не было

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что российская военная база в Армении обеспечивает безопасность страны.
  • Россия не видит предпосылок к тому, чтобы российской военной базы в Армении не было.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нет никаких предпосылок, чтобы российской военной базы в Армении не было, она обеспечивает безопасность страны, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Что касается российской военной базы ( в Армении - ред.)... она живет, работает, действует, и Россия пока что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы этой базы там не было", - сказал Шойгу на полях Международного форума по безопасности.
В армянском Гюмри, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 2044 года.
АрменияВ миреРоссияГюмриСергей Шойгу
 
 
