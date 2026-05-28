Шойгу: нет предпосылок, чтобы российской военной базы в Армении не было

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нет никаких предпосылок, чтобы российской военной базы в Армении не было, она обеспечивает безопасность страны, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
В армянском Гюмри, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 2044 года.