Милорад Додик пожелал России победы в СВО - РИА Новости, 28.05.2026
15:41 28.05.2026
Милорад Додик пожелал России победы в СВО

Додик: Республика Сербская БиГ желает победы ВС России в СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии Милорад Додик заявил о поддержке решения достичь целей СВО и пожелал победы России.
  • Он отметил важность встречи с секретарем совета безопасности России Сергеем Шойгу и подчеркнул, что отношения двух стран развиваются последовательно.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) желает победы ВС РФ в СВО, ее цели способствуют глобальной стабильности, заявил глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Мы хотим решительно поддержать и без сомнения поддерживаем решение достичь целей СВО, которые способствуют глобальной стабильности, в рамках этого подтвердить наше несомненное пожелание победы РФ в СВО", - сказал Додик журналистам.
Он отметил, что для Республики Сербской очень важна встреча с секретарем совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, добавив, что отношения двух стран развиваются последовательно.
