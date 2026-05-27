Рейтинг@Mail.ru
Россия выгодно отличается от Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 27.05.2026
Россия выгодно отличается от Запада, заявил Шойгу

Шойгу: РФ отличается от Запада в подходах к взаимодействию с Центральной Азией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шойгу уверен, что Россия выгодно отличается от Запада в подходах к взаимодействию со странами Центральной Азии.
  • При поддержке РФ эффективно реализуются проекты в рамках СНГ и ОДКБ, например, Целевая программа по укреплению таджикско-афганской границы.
  • Третья встреча секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия — Россия" проходит 26–29 мая в Московской области на полях Международного форума по безопасности.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что Россия выгодно отличается от Запада в подходах к взаимодействию со странами Центральной Азии.
«
"Россия, в отличие от Запада, заинтересована в безопасности и стабильности в Центральной Азии и с учетом наработанного опыта предлагает действенные комплексные решения по их обеспечению на двустороннем уровне и в региональном масштабе", - указал Шойгу, выступая на третьей встрече секретарей советов безопасности в формате Центральная Азия - Россия, которая проходит на полях Международного форума по безопасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Запад пытается установить свои правила в Центральной Азии, заявил Лавров
15 апреля, 05:47
Секретарь СБ РФ отметил, что свою эффективность показали осуществляемые при поддержке РФ проекты в рамках СНГ и ОДКБ.
"Например, Целевая программа по укреплению таджикско-афганской границы... Активно развивается работа по линии ШОС. Формат "Центральная Азия плюс Россия" также насыщается", - отметил он.
Он уверен, что сегодняшняя встреча также послужит углублению конструктивного взаимодействия.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ проходит 26-29 мая в Московской области.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на третьей встрече секретарей советов безопасности в формате Россия – Центральная Азия в рамках Первого международного форума по безопасности. 27 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Шойгу предостерег от распространения радикального ислама
Вчера, 17:51
 
В миреРоссияЦентральная АзияМосковская область (Подмосковье)Сергей ШойгуСНГОДКБШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала