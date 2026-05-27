Россия выгодно отличается от Запада, заявил Шойгу

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что Россия выгодно отличается от Запада в подходах к взаимодействию со странами Центральной Азии.
"Россия, в отличие от Запада, заинтересована в безопасности и стабильности в Центральной Азии и с учетом наработанного опыта предлагает действенные комплексные решения по их обеспечению на двустороннем уровне и в региональном масштабе", - указал Шойгу, выступая на третьей встрече секретарей советов безопасности в формате Центральная Азия - Россия, которая проходит на полях Международного форума по безопасности.
"Например, Целевая программа по укреплению таджикско-афганской границы... Активно развивается работа по линии ШОС. Формат "Центральная Азия плюс Россия" также насыщается", - отметил он.
Он уверен, что сегодняшняя встреча также послужит углублению конструктивного взаимодействия.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ проходит 26-29 мая в Московской области.