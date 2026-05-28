Шойгу назвал договор о партнерстве с США предвыборной кампанией в Армении
16:57 28.05.2026
Шойгу назвал договор о партнерстве с США предвыборной кампанией в Армении

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на Международном форуме по безопасности на территории многофункционального комплекса "Лайв Арена" в Московской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио 26 мая в Ереване подписали устав о стратегическом партнерстве.
  • Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что подписание договора о стратегическом партнерстве Армении и США похоже на элемент предвыборной кампании в Армении.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Подписание договора о стратегическом партнерстве с США более похоже на элемент предвыборной кампании в Армении, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио 26 мая в Ереване подписали устав о стратегическом партнерстве.
"Что касается договора о стратегическом партнерстве (Армении и США - ред.)... это скорее похоже на такую предвыборную кампанию", - сказал Шойгу на полях Международного форума по безопасности.
