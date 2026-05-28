Шойгу назвал договор о партнерстве с США предвыборной кампанией в Армении

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Подписание договора о стратегическом партнерстве с США более похоже на элемент предвыборной кампании в Армении, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Что касается договора о стратегическом партнерстве (Армении и США - ред.)... это скорее похоже на такую предвыборную кампанию", - сказал Шойгу на полях Международного форума по безопасности.