Украину превратили в поле боя, заявил Шойгу

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Украина превращена в поле боя, где России скоординировано противостоят 56 иностранных государств, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Коммуникационные технологии, используемые Западом для массированной антироссийской идеологической обработки населения Украины, поставили ее существование под угрозу. Страна превращена в поле боя, где России скоординировано противостоят 56 иностранных государств", - сказал Шойгу на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.