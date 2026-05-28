Рейтинг@Mail.ru
Шойгу обсудит с Вулиным обстановку на Балканах - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 28.05.2026 (обновлено: 16:20 28.05.2026)
Шойгу обсудит с Вулиным обстановку на Балканах

РИА Новости: Шойгу обсудит с Вулиным сотрудничество и обстановку на Балканах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудит с главой партии «Движение социалистов» Сербии Александром Вулиным вопросы сотрудничества двух стран и ситуацию на Балканах.
  • Шойгу отметил активное участие Вулина в двусторонних контактах и общих международных мероприятиях с Россией, а также его регулярное участие в праздновании Дня Победы.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудит с главой партии "Движение социалистов" Сербии Александром Вулиным вопросы сотрудничества двух стран и ситуацию на Балканах.
«
"Хотелось бы обсудить дела, которые есть между нами, и естественно ситуацию, которая складывается на Балканах", - сказал Шойгу на встрече с Вулиным.
Он поблагодарил Вулина за то, что тот активно принимал участие в двусторонних контактах и общих международных мероприятиях с Россией и подчеркивал как свое личное отношение, так и отношение Белграда к РФ.
Шойгу отметил регулярное участие Вулина в праздновании Дня Победы.
"Подчеркиваю еще и еще раз, что история, которая связывает наши народы, крепка в наших умах и сердцах и надеюсь, мы передадим все это следующим поколениям", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Вулин рассказал, ради чего Вучич может подать в отставку
26 мая, 23:58
 
В миреРоссияСербияБалканыСергей ШойгуАлександр Вулин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала