Шойгу обсудит с Вулиным обстановку на Балканах

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудит с главой партии "Движение социалистов" Сербии Александром Вулиным вопросы сотрудничества двух стран и ситуацию на Балканах.

"Хотелось бы обсудить дела, которые есть между нами, и естественно ситуацию, которая складывается на Балканах", - сказал Шойгу на встрече с Вулиным.

"Подчеркиваю еще и еще раз, что история, которая связывает наши народы, крепка в наших умах и сердцах и надеюсь, мы передадим все это следующим поколениям", - добавил секретарь Совбеза РФ.