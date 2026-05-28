Рейтинг@Mail.ru
Шойгу отметил важность сотрудничества Совбеза России и разведки КНДР - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 28.05.2026
Шойгу отметил важность сотрудничества Совбеза России и разведки КНДР

Шойгу: взаимодействие Совбеза РФ и СГ КНДР важно для выполнения договоренностей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шойгу назвал взаимодействие между Совбезом России и Службой государственной разведки КНДР важным для выполнения договоренностей между Москвой и Пхеньяном.
  • Он выразил благодарность КНДР за поддержку в освобождении Курской области от ВСУ и восстановлении инфраструктуры.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал взаимодействие между Совбезом РФ и Службой государственной разведки КНДР важным для выполнения договоренностей между Москвой и Пхеньяном, достигнутых на высшем уровне.
«
"Рассматриваем взаимодействие по линии Совета безопасности Российской Федерации и Службы государственной разведки в качестве важного элемента реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Шойгу в ходе двусторонней встречи с директором Службы государственной разведки КНДР Ли Чхан Дэ в рамках I Международного форума по безопасности.
Подписанный в 2024 году президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вывел традиционно дружественные российско-северокорейские связи на качественно новый уровень, отметил Шойгу.
Россия глубоко признательна Председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, правительству и народу КНДР за поддержку освобождения Курской области от ВСУ, а также разминирования ее территории и восстановления инфраструктурных объектов, подчеркнул Шойгу. "Особое значение придаем открытию мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне 26 апреля, в первую годовщину освобождения курской земли", - отметил он.
Ли Чхан Дэ поблагодарил Шойгу за приглашение на нынешний форум и отметил, что он проходит успешно.
Лавров об отношениях России и КНДР в последние месяцы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Лавров на встрече с главой МИД КНДР отметил импульс в отношениях стран
27 октября 2025, 11:49
 
КНДРРоссияПхеньянСергей ШойгуКим Чен ЫнВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала