Шойгу отметил важность сотрудничества Совбеза России и разведки КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шойгу назвал взаимодействие между Совбезом России и Службой государственной разведки КНДР важным для выполнения договоренностей между Москвой и Пхеньяном.
- Он выразил благодарность КНДР за поддержку в освобождении Курской области от ВСУ и восстановлении инфраструктуры.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал взаимодействие между Совбезом РФ и Службой государственной разведки КНДР важным для выполнения договоренностей между Москвой и Пхеньяном, достигнутых на высшем уровне.
"Рассматриваем взаимодействие по линии Совета безопасности Российской Федерации и Службы государственной разведки в качестве важного элемента реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Шойгу в ходе двусторонней встречи с директором Службы государственной разведки КНДР Ли Чхан Дэ в рамках I Международного форума по безопасности.
Подписанный в 2024 году президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вывел традиционно дружественные российско-северокорейские связи на качественно новый уровень, отметил Шойгу.
Россия глубоко признательна Председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, правительству и народу КНДР за поддержку освобождения Курской области от ВСУ, а также разминирования ее территории и восстановления инфраструктурных объектов, подчеркнул Шойгу. "Особое значение придаем открытию мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне 26 апреля, в первую годовщину освобождения курской земли", - отметил он.
Ли Чхан Дэ поблагодарил Шойгу за приглашение на нынешний форум и отметил, что он проходит успешно.
