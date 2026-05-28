Шойгу рассказал, когда может произойти удар по Киеву

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Удар по Киеву, о котором министерство иностранных дел РФ предупредило послов западных государств, может быть нанесен в любой момент, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.