Шойгу рассказал, когда может произойти удар по Киеву - РИА Новости, 28.05.2026
16:35 28.05.2026 (обновлено: 16:54 28.05.2026) дополняется ...
Шойгу рассказал, когда может произойти удар по Киеву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
  • Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву может быть нанесен в любой момент.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Удар по Киеву, о котором министерство иностранных дел РФ предупредило послов западных государств, может быть нанесен в любой момент, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"По-моему, все наши действия видны. Мы их показываем, более того, о каких-то действиях предупреждаем заранее. В данном случае вы заговорили о предупреждении послам покинуть Киев. Оно было сделано совершенно серьезно и осознанно, потому что в любом случае это может произойти в любой момент", - сказал Шойгу на полях Международного форума по безопасности.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
