Киев боится отвечать за последствия своей авантюры, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.05.2026
09:12 28.05.2026 (обновлено: 09:14 28.05.2026)
Киев боится отвечать за последствия своей авантюры, заявил Шойгу

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что киевский режим не хочет мира из-за отсутствия политической воли и стремления к эскалации.
  • По его словам, прекращение боевых действий заставит киевский режим разбираться с последствиями антироссийской политики, включая демографический кризис на Украине.
  • Бюджет Украины зависит от помощи Запада, а госдолг страны превысил 215 миллиардов долларов, отметил Шойгу.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киевский режим не хочет мира потому, что ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
На неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности Шойгу сказал, что российско-американская мирная инициатива по Украине буксует прежде всего из-за полного отсутствия у киевского режима политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации.
Он отметил, что кто-то объясняет это влиянием британской и ЕСовской "партии войны", но есть еще один фактор.
"Как только прекратятся боевые действия, киевскому режиму придется разбираться с последствиями его антироссийской авантюры", - подчеркнул Шойгу.
Он привел конкретные цифры.
"В 1991 году на Украине проживало 52 миллиона человек. Сегодня осталось, по оптимистичным оценкам, 25-27 миллионов, а по реалистичным - 20. Больше трети - пенсионеры. Самое мягкое определение всему этому - демографический кризис", - сказал Шойгу.
По его словам, бюджет Украины зависит только от помощи Запада.
"А денег без войны никто не выделит. Надо это четко понимать", - добавил Шойгу.
Он отметил, что в прошлом году дефицит торгового баланса Украины составил почти 45 миллиардов долларов, а в первой четверти 2026 года - больше 13 миллиардов долларов.
"Госдолг Украины перевалил за 100% ВВП и превысил 215 миллиардов долларов. Чем и как Киев будет отдавать долги - непонятно", - сказал Шойгу.
