Киев боится отвечать за последствия своей авантюры, заявил Шойгу

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киевский режим не хочет мира потому, что ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

На неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности Шойгу сказал, что российско-американская мирная инициатива по Украине буксует прежде всего из-за полного отсутствия у киевского режима политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации.

Он отметил, что кто-то объясняет это влиянием британской и ЕС овской "партии войны", но есть еще один фактор.

"Как только прекратятся боевые действия, киевскому режиму придется разбираться с последствиями его антироссийской авантюры", - подчеркнул Шойгу.

Он привел конкретные цифры.

"В 1991 году на Украине проживало 52 миллиона человек. Сегодня осталось, по оптимистичным оценкам, 25-27 миллионов, а по реалистичным - 20. Больше трети - пенсионеры. Самое мягкое определение всему этому - демографический кризис", - сказал Шойгу.

По его словам, бюджет Украины зависит только от помощи Запада.

"А денег без войны никто не выделит. Надо это четко понимать", - добавил Шойгу.

Он отметил, что в прошлом году дефицит торгового баланса Украины составил почти 45 миллиардов долларов, а в первой четверти 2026 года - больше 13 миллиардов долларов.