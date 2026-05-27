Шойгу призвал не полагаться на Запад как на гаранта безопасности

Москва, 27 мая - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке показал, что не стоит полагаться на Запад как на гаранта безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"События на Ближнем Востоке вновь показали, что полагаться на Запад как на гаранта безопасности - не самая дальновидная стратегия... Существует подтвержденный риск того, что обязательства в сфере безопасности западники не только не будут выполнять, но и подставят партнеров и союзников под удар в угоду своим амбициям", - сказал Шойгу на встрече секретарей советов безопасности России и стран Центральной Азии, проходящей в рамках Международного форума по безопасности.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ проходит 26-29 мая в Московской области.