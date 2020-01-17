Биография Даниила Егорова

С 2000 по 2001 год был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам.

В 2001 году занимал должность юрисконсультанта, начальника юридического отдела ЗАО "Энеко".

В 2001-2003 годах был специалистом 1 категории, консультантом отдела обеспечения деятельности руководства управления министерства по налогам и сборам (МНС) России по городу Москве.

С 2003 по 2005 год Егоров занимал должность начальника отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции МНС России №44 по Москве.

В 2005-2009 годах – начальник отдела камеральных проверок, начальник отдела выездных проверок №2 межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №50 по Москве.

С 2009 по 2010 год работал заместителем начальника отдела контрольной работы управления ФНС России по городу Москве.

С 2010 года по май 2011 года занимал должность начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами , начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника Управления и начальника Управления досудебного аудита Федеральной налоговой службы.

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса