Рейтинг@Mail.ru
ФНС выполнит план по перечислениям в госбюджет с ростом в восемь процентов - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 21.11.2025 (обновлено: 13:56 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/fns-2056581799.html
ФНС выполнит план по перечислениям в госбюджет с ростом в восемь процентов
ФНС выполнит план по перечислениям в госбюджет с ростом в восемь процентов - РИА Новости, 21.11.2025
ФНС выполнит план по перечислениям в госбюджет с ростом в восемь процентов
Федеральная налоговая служба (ФНС) выполнит план по перечислениям в федеральный бюджет России в 2025 году: они вырастут на 8% и составят примерно 27 триллионов... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:55:00+03:00
2025-11-21T13:56:00+03:00
экономика
россия
даниил егоров
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056579478_84:0:2769:1510_1920x0_80_0_0_48eefee567ce96a8cf99d483c4616ea1.jpg
https://ria.ru/20251121/siluanovyj-2056547556.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056579478_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_bcb2b39d1465b3c6d42777749e290fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, даниил егоров, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС выполнит план по перечислениям в госбюджет с ростом в восемь процентов

Егоров: ФНС выполнит план по перечислениям в госбюджет с ростом в 8%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) выполнит план по перечислениям в федеральный бюджет России в 2025 году: они вырастут на 8% и составят примерно 27 триллионов рублей, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Если говорить о том, какой мы прогнозируем конец года, то рассчитываем, что мы федеральный бюджет выполним с ростом 8%. То есть мы выйдем примерно к 27 триллионам рублей. Что, собственно, и соответствует прогнозам, которые заложены в бюджет", - сказал Егоров.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Силуанов: ФНС должна сделать изменения в налоговой системе удобными
Вчера, 12:09
 
ЭкономикаРоссияДаниил ЕгоровВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала