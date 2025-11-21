ФНС выполнит план по перечислениям в госбюджет с ростом в восемь процентов

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) выполнит план по перечислениям в федеральный бюджет России в 2025 году: они вырастут на 8% и составят примерно 27 триллионов рублей, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.