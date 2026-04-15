МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что в совещании примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев, председатель ПСБ Петр Фрадков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
"Президент регулярно собирает руководство правительства, экономический блок, руководство администрации с тем, чтобы обсуждать нынешнее состояние и перспективы развития экономики нашей страны", - подчеркнул Песков.
Предыдущее совещание по экономическим вопросам прошло в конце марта. Тогда глава государства заявлял о необходимости вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста при замедлении инфляции. Кроме того, на фоне ситуации на Ближнем Востоке Путин отмечал, что отечественным нефтегазовым компаниям следует направить дополнительные доходы от роста мировых цен на углеводороды на снижение долговой нагрузки перед банками РФ.