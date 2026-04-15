Рейтинг@Mail.ru
Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 15.04.2026 (обновлено: 13:48 15.04.2026)
Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам

Песков: Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам

© РИА Новости / POOL
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня он (Путин - ред.) проведет очередное совещание по экономическим вопросам. В Кремле это будет в середине дня. Будет открытое выступление президента", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в совещании примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев, председатель ПСБ Петр Фрадков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
"Президент регулярно собирает руководство правительства, экономический блок, руководство администрации с тем, чтобы обсуждать нынешнее состояние и перспективы развития экономики нашей страны", - подчеркнул Песков.
Предыдущее совещание по экономическим вопросам прошло в конце марта. Тогда глава государства заявлял о необходимости вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста при замедлении инфляции. Кроме того, на фоне ситуации на Ближнем Востоке Путин отмечал, что отечественным нефтегазовым компаниям следует направить дополнительные доходы от роста мировых цен на углеводороды на снижение долговой нагрузки перед банками РФ.
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПромсвязьбанкМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала