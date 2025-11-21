Рейтинг@Mail.ru
Доля западных стран во внешней торговле России упала до 20%, сообщила ФНС - РИА Новости, 21.11.2025
16:09 21.11.2025 (обновлено: 16:13 21.11.2025)
Доля западных стран во внешней торговле России упала до 20%, сообщила ФНС
Доля западных стран во внешней торговле России упала до 20%, сообщила ФНС - РИА Новости, 21.11.2025
Доля западных стран во внешней торговле России упала до 20%, сообщила ФНС
Доля западных стран в товарообороте России с 2021 года сократилась с 70% до нынешних 20%, остальная торговля приходится на дружественные страны-партнеры,... РИА Новости, 21.11.2025
экономика
россия
даниил егоров
владимир путин
москва
россия
москва
экономика, россия, даниил егоров, владимир путин, москва
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Владимир Путин, Москва
Доля западных стран во внешней торговле России упала до 20%, сообщила ФНС

Глава ФНС Егоров: доля Запада в товарообороте России упала с 70% до 20%

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доля западных стран в товарообороте России с 2021 года сократилась с 70% до нынешних 20%, остальная торговля приходится на дружественные страны-партнеры, говорится в материалах ко встрече руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным.
"Если в 2021 году 80% транзакций и 70% товарооборота было с западными странами, то сейчас 80% оборота и расчетов приходится на дружественные страны-партнеры, а с западными государствами осталось 20% оборота, то есть экономика перестроилась", - сказано в материалах.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
ЭкономикаРоссияДаниил ЕгоровВладимир ПутинМосква
 
 
