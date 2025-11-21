Доля западных стран во внешней торговле России упала до 20%, сообщила ФНС

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доля западных стран в товарообороте России с 2021 года сократилась с 70% до нынешних 20%, остальная торговля приходится на дружественные страны-партнеры, говорится в материалах ко встрече руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным.

"Если в 2021 году 80% транзакций и 70% товарооборота было с западными странами, то сейчас 80% оборота и расчетов приходится на дружественные страны-партнеры, а с западными государствами осталось 20% оборота, то есть экономика перестроилась", - сказано в материалах.