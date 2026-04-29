Матвиенко предложила Мордашову помочь родной Вологодской области

16:41 29.04.2026 (обновлено: 18:52 29.04.2026)
Матвиенко предложила Мордашову помочь Вологодской области по законам совести

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко предложила Алексею Мордашову и компании "Северсталь" оказать дополнительную помощь Вологодской области.
  • Она подчеркнула важность социальной ответственности бизнеса и законов совести в дополнение к соблюдению законодательства.
  • Представитель "Северстали" отметил, что компания является системообразующим предприятием региона и в 2025 году перечислила в бюджет Вологодской области 13,4 миллиарда рублей.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила основному владельцу "Северстали" Алексею Мордашову и самой этой компании помочь родной Вологодской области "по законам совести".
На заседании Совфеда в среду с участием главы ФНС Даниила Егорова зашла речь о проверках крупных предприятий.
Матвиенко отметила, что "камеральные проверки должны быть очень профессиональные, строгие и правильные", но при этом коснулась темы социальной ответственности бизнеса.
Так, по ее словам, Мордашов в этом году вышел на первое место в списке Forbes как богатейший российский миллиардер. А родился он в городе Череповец Вологодской области, там же расположено крупнейшее предприятие "Северстали" - Череповецкий металлургический комбинат.
"Может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию, понимая сложность, всем сложно - и стране, и родной Вологодской области, в которой работает это предприятие. Коллеги, должна быть солидарность, консолидация общества. Слава Богу, у нас люди понимают свою ответственность", - сказала Матвиенко.
Бюджет Вологодской области небольшой, и власти "из кожи вон лезут", чтобы выполнить все социальные обязательства, продолжила она.
"Но, наверное, можно и нужно в этой ситуации одному из крупнейших предприятий быть не просто ответственным налогоплательщиком, но и социально ответственным", - заявила политик.
По ее словам, налоговая служба работает только по закону. "Но кроме законов, которые, безусловно, должны исполняться, еще должны быть законы совести. Понимаете? Патриотизма, любви к своей родной земле и Отечеству, уважения к людям", - считает законодатель.
Представитель "Северстали" отметил, что компания на протяжении многих лет является не только ответственным налогоплательщиком, а системообразующим предприятием Вологодской области.
"Считаем необходимым напомнить о фактах, которые известны органам власти, а главное — жителям Вологодской области. К сожалению, "Северсталь", как и другие компании отрасли черной металлургии, находятся в глубоком кризисе... Но, несмотря на это, "Северсталь" на протяжении многих лет является не просто ответственным налогоплательщиком, а системообразующим предприятием региона — в 2025 году налоговые отчисления "Северстали" в бюджет Вологодской области, несмотря на сложную ситуацию в металлургии, составили 13,4 миллиардов рублей", - сообщил представитель компании в беседе с "Лентой.ру".
Он добавил, что "место в "списке Форбс" определяется по среднерыночной цене акций компаний, которыми владеет его участник, или гипотетическими оценками активов, а не реальными финансовыми средствами".
