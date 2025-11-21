https://ria.ru/20251121/putin-2056580819.html
Путин спросил главу ФНС, как идет работа по сбору налогов
Путин спросил главу ФНС, как идет работа по сбору налогов
Президент России Владимир Путин спросил главу ФНС Даниила Егорова, как идет работа по сбору налогов. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:53:00+03:00
политика
россия
владимир путин
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
2025
Путин спросил главу ФНС, как идет работа по сбору налогов
