Путин похвалил ФНС за работу по оценке финансового состояния организаций

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позитивно оценил работу Федеральной налоговой службы в части оценки финансового состояния организаций, отметив, что это повышает стабильность. Глава государства в среду встретился с руководителем службы Даниилом Егоровым. Он рассказал президенту, как реализуются полномочия ФНС по оценке финансового состояния организаций. Президент в июле подписал закон, закрепляющий за ФНС такие полномочия. Егоров сообщил, что была подготовлена система, которая позволяет контрагентам оценивать друг друга. По его словам, более 40% государственной контрактации - пока в режиме эксперимента - шло с учётом этого так называемого скоринга. "Это стабильность повышает, конечно", - отреагировал Путин. Глава ФНС согласился, добавив, что расторгается только 0,6% таких контрактов, где был применён скоринг. "Здорово, это очень хорошо", - сказал Путин. Также Егоров рассказал о работе с теми, кто в этом году впервые платит НДС с оборота 60 миллионов рублей. "Мы всё провели, подготовили налогоплательщиков, подготовили информационные системы. Мы даже убрали штрафы и приостановку операций по счетам в случае несдачи: переживали, что не все будут готовы к этому новшеству", - сказал глава ФНС. Он уточнил, что по результатам первого квартала только 2% из 180 тысяч таких налогоплательщиков не сдали отчётность, налоговая отдельно отрабатывает с ними эти вопросы. "Система работает", - отметил в ответ Путин.

