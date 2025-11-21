Путин отметил облегчение механизма проверок бизнеса со стороны ФНС

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил сокращение продолжительности проверок в отношении бизнеса со стороны Федеральной налоговой службы и сокращение количества предоставляемых предпринимателями документов.

"Сократили продолжительность проверок, что тоже очень важно, и количество предоставляемых документов", - отметил президент в свою очередь.