Россияне с 2026 года смогут найти свои данные в Едином реестре населения - РИА Новости, 20.11.2025
19:51 20.11.2025
Россияне с 2026 года смогут найти свои данные в Едином реестре населения
Россияне с 2026 года смогут найти свои данные в Едином реестре населения
Граждане в 2026 году смогут самостоятельно проверить данные о себе в Едином реестре населения (ЕРН), заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:51:00+03:00
2025-11-20T19:51:00+03:00
2025
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
© РИА Новости / Александр Кряжев
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Граждане в 2026 году смогут самостоятельно проверить данные о себе в Едином реестре населения (ЕРН), заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на расширенной коллегии ведомства.
Регистр населения формируется на основании 33 видов сведений, в том числе, например, фамилия, имя, отчество гражданина; гражданство и семейное положение; реквизиты паспорта и документов об образовании и другое. Ведет регистр населения ФНС России.
"С 2026 года мы открываем данные гражданам для того, чтобы они сами видели, что государство о них знает", - сказал Егоров, говоря о Едином реестре населения.
Выступая на коллегии, он пояснил, что ФНС смогла собрать в единую систему данные всех ведомств, чтобы в будущем все услуги в стране (государственные и муниципальные) могли быть оказаны с использованием самых актуальных, точных данных, без дополнительных запросов и задержек по времени. По его словам, служба наладила взаимоотношения со всеми поставщиками данных, вплоть до того, что в автоматизированном режиме получает информацию от 17 ведомств по различным льготам.
В целом, по словам Егорова, по итогам деятельности налоговой службы созданы реестры юрлиц-индивидуальных предпринимателей, самозанятых, включая тех, которые отдельно учитываются как ведущие малый бизнес.
"У нас вся система бухгалтерской отчетности страны, которая собирается, целиком и полностью пакетна, чтобы оценить финансовое состояние всех организаций. У нас учитываются все доходы граждан страны. Все это ведет к тому, что открывается абсолютно другая перспектива на то, как должна работать система госуправления, и мы стали одним из самых существенных инфраструктурных кирпичиков, чтобы это реализовывать", - сказал глава ФНС, добавив, что ЕРН станет вершиной развития реестров, которые ведет служба.
 
Россия
Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Экономика
 
 
