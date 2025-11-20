Россияне с 2026 года смогут найти свои данные в Едином реестре населения

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Граждане в 2026 году смогут самостоятельно проверить данные о себе в Едином реестре населения (ЕРН), заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на расширенной коллегии ведомства.

Регистр населения формируется на основании 33 видов сведений, в том числе, например, фамилия, имя, отчество гражданина; гражданство и семейное положение; реквизиты паспорта и документов об образовании и другое. Ведет регистр населения ФНС России.

"С 2026 года мы открываем данные гражданам для того, чтобы они сами видели, что государство о них знает", - сказал Егоров , говоря о Едином реестре населения.

Выступая на коллегии, он пояснил, что ФНС смогла собрать в единую систему данные всех ведомств, чтобы в будущем все услуги в стране (государственные и муниципальные) могли быть оказаны с использованием самых актуальных, точных данных, без дополнительных запросов и задержек по времени. По его словам, служба наладила взаимоотношения со всеми поставщиками данных, вплоть до того, что в автоматизированном режиме получает информацию от 17 ведомств по различным льготам.

В целом, по словам Егорова, по итогам деятельности налоговой службы созданы реестры юрлиц-индивидуальных предпринимателей, самозанятых, включая тех, которые отдельно учитываются как ведущие малый бизнес.