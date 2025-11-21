ФНС увеличила перечисления в федеральный бюджет на пять процентов

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ФНС РФ за 10 месяцев текущего года увеличила перечисления в федеральный бюджет на 5%, ненефтегазовые доходы выросли на 3 триллиона рублей, говорится в материалах к встрече руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным.