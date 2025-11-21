Рейтинг@Mail.ru
15:16 21.11.2025
ФНС увеличила перечисления в федеральный бюджет на пять процентов
ФНС увеличила перечисления в федеральный бюджет на пять процентов
2025-11-21T15:16:00+03:00
2025-11-21T15:16:00+03:00
экономика
россия
даниил егоров
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика, россия, даниил егоров, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС увеличила перечисления в федеральный бюджет на пять процентов

ФНС за 10 месяцев увеличила перечисления в федеральный бюджет на 5%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ФНС РФ за 10 месяцев текущего года увеличила перечисления в федеральный бюджет на 5%, ненефтегазовые доходы выросли на 3 триллиона рублей, говорится в материалах к встрече руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее в пятницу ФНС сообщила, что поступления налоговых доходов в бюджетную систему России за 10 месяцев 2025 года выросли на 8% - до 49 триллионов рублей.
"Поступления в федеральный бюджет выросли на 5%. При этом нефтегазовые доходы сократились на 2 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 3 триллиона рублей", - сказано в документе.
