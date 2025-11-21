https://ria.ru/20251121/fns-2056613055.html
ФНС увеличила перечисления в федеральный бюджет на пять процентов
ФНС увеличила перечисления в федеральный бюджет на пять процентов
ФНС увеличила перечисления в федеральный бюджет на пять процентов
ФНС РФ за 10 месяцев текущего года увеличила перечисления в федеральный бюджет на 5%, ненефтегазовые доходы выросли на 3 триллиона рублей, говорится в... РИА Новости, 21.11.2025
экономика
россия
даниил егоров
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
2025
ФНС увеличила перечисления в федеральный бюджет на пять процентов
ФНС за 10 месяцев увеличила перечисления в федеральный бюджет на 5%