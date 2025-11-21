Глава ФНС доложил Путину о росте налоговых доходов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Руководитель ФНС Даниил Егоров доложил президенту Владимиру Путину о росте налоговых доходов.

"В бюджетную систему Российской Федерации за десять месяцев 2025 года поступило 49 триллионов рублей, что на восемь процентов, или 3,5 триллиона рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года", — рассказал он на встрече.

За этот период служба увеличила перечисления в бюджет на пять процентов, при этом нефтегазовые доходы сократились на два триллиона рублей, а ненефтегазовые — выросли на три, добавил Егоров

"Если говорить о том, какой мы прогнозируем конец года, то рассчитываем, что мы федеральный бюджет выполним с ростом восемь процентов. То есть выйдем примерно к 27 триллионам рублей. Что, собственно, и соответствует прогнозам, которые заложены в бюджет", — отметил глава ФНС

Он также рассказал о сокращении доли западных стран в российском товарообороте с 2021 года: она уменьшилась с 70 до 20 процентов.

"Сейчас 80 процентов оборота и расчетов приходится на дружественные страны-партнеры, <...> то есть экономика перестроилась", — сообщил он.

Встреча прошла в Кремле в День работника налоговых органов, который ежегодно отмечается 21 ноября.