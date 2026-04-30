В ФНС рассказали, как будут контролировать переводы физлиц - РИА Новости, 30.04.2026
02:01 30.04.2026
В ФНС рассказали, как будут контролировать переводы физлиц

ФНС: система контроля за переводами физлиц будет динамической

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контроль за денежными переводами физических лиц для выявления неподтвержденных доходов в России будет осуществляться по нескольким критериям, часть из которых уже готова.
  • Под контроль подпадут переводы, общая сумма которых превысит 2,4 миллиона рублей в год для одного лица, такой контроль затронет 3% экономически активного населения.
  • Под контроль не попадут переводы на личные счета от близких родственников.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Контроль за денежными переводами физлиц для выявления неподтвержденных доходов в России будет осуществляться по нескольким критериям, часть их них уже готовы, сообщил РИА Новости глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
"Часть готова, часть будет развиваться, это будет динамическая система", - ответил Егоров на вопрос о критериях контроля переводов.
Госдума сейчас рассматривает законопроект, который устанавливает обязанность ЦБ передавать налоговикам данные о переводах россиян в Системе быстрых платежей, которые имеют признаки доходов от незаконной предпринимательской деятельности.
Ранее ФНС уточняла, что под контроль подпадут переводы, общая сумма которых превысит 2,4 миллиона рублей в год для одного лица, такой контроль затронет 3% экономически активного населения.
Егоров уточнил, что контроль коснется не всех переводов – будут исключения. Он не раскрыл детали, но ФНС поясняла, что под него, в частности, не попадут переводы на личные счета от близких родственников.
Планируется, что в рисковую зону попадут именно те лица, кто с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, либо умышленно уклоняются от уплаты налогов на систематически получаемую прибыль от физических лиц.
