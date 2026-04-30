В ФНС рассказали, как будут контролировать переводы физлиц

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Контроль за денежными переводами физлиц для выявления неподтвержденных доходов в России будет осуществляться по нескольким критериям, часть их них уже готовы, сообщил РИА Новости глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

"Часть готова, часть будет развиваться, это будет динамическая система", - ответил Егоров на вопрос о критериях контроля переводов.

Госдума сейчас рассматривает законопроект, который устанавливает обязанность ЦБ передавать налоговикам данные о переводах россиян в Системе быстрых платежей, которые имеют признаки доходов от незаконной предпринимательской деятельности.

Ранее ФНС уточняла, что под контроль подпадут переводы, общая сумма которых превысит 2,4 миллиона рублей в год для одного лица, такой контроль затронет 3% экономически активного населения.

Егоров уточнил, что контроль коснется не всех переводов – будут исключения. Он не раскрыл детали, но ФНС поясняла, что под него, в частности, не попадут переводы на личные счета от близких родственников.